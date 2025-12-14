Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα κληθεί στο Ατρόμητος-ΠΑΟΚ (14/12, 18:00) να διαχειριστεί την απουσία πέντε παικτών που δεν «μπήκαν» στην αποστολή.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση στο Περιστέρι, όπου τον περιμένει ο Ατρόμητος το απόγευμα της Κυριακής (14/12, 18:00) χωρίς κανένας από τους παίκτες που βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο να βγαίνει από εκεί.

Η τελευταία πρόβα, που διεξήχθη το πρωί του Σαββάτου (13/12) στη Νέα Μεσημβρία, περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Οι Λόβρεν, Πέλκας, Γιακουμάκης, Σάστρε και Μιχαηλίδης υποβλήθηκαν σε θεραπεία και έμειναν εκτός αποστολής.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν ανακοίνωσε αποστολή κάτι που σημαίνει πως δεν είναι δεδομένο ότι αυτές οι απουσίες θα είναι και οι μοναδικές.

Θυμίζουμε πως οι «ασπρόμαυροι» γνωστοποίησαν την απουσία του Λόβρεν από την αποστολή της αναμέτρησης με τη Λουντογκόρετς μόλις γνωστοποιήθηκε η ενδεκάδα του αγώνα.

Μετά από την ολοκλήρωση του Α’ γύρου στη Stoiximan Super League, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, στο -2 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Προέρχεται από την ισοπαλία με τη Λουντογκόρετς (11/12, 3-3) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.