Ο Αζεντίν Ουναΐ είναι ένας ποδοσφαιριστής, που έχει απασχολήσει έντονα τον Παναθηναϊκό.
Οι «πράσινοι», μετά την περσινή τους συνεργασία, θα ήθελαν πολύ να έχουν τον Μαροκινό χαφ στη διάθεσή τους και αυτή τη σεζόν.
Ωστόσο, τα πράγματα είναι λίγο πιο «περίπλοκα». Το «Africafoot», τις τελευταίες ώρες έφερε στο «φως» της δημοσιότητας νέες πληροφορίες.
Αυτές αφορούν το ενδεχόμενο του ποδοσφαιριστή να παίξει στην Τζιρόνα. Η ισπανική ομάδα είναι μία εξ αυτών, που «γλυκοκοιτάζουν» τον 25χρονο ποδοσφαιριστή.
Μάλιστα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του εξωτερικού έχει καταθέσει πρόταση ύψους 5.000.000 συν τα όποια μπόνους.
Στο δημοσίευμα, γίνεται λόγος και για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Το «Africafoot» μεταδίδει πως οι «πράσινοι» θέλουν δώσουν στη Μαρσέιγ 10.000.000 ευρώ!
Ωστόσο, η μεταγραφή του «κολλάει», καθώς ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θα επιθυμούσε να είναι σε ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα.
Υπενθυμίζουμε πως ο Αζεντίν Ουναΐ έπαιξε ως δανεικός από τη Μαρσέιγ στους «πράσινους», καταγράφοντας συνολικά 37 συμμετοχές, ενώ πέτυχε πέντε γκολ και έδωσε επτά ασίστ.
Αναλυτικά, τι αναφέρει το «Africafoot»:
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που έλαβε το Africafoot, η Τζιρόνα ετοιμάζεται να κάνει νέα προσφορά στην Μαρσέιγ για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.
Η διοίκηση της Τζιρόνα σκοπεύει να αυξήσει την οικονομική της προσφορά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας παράλληλα πρόσθετα μπόνους και παροχές για να πείσει την ομάδα της Μασσαλίας να πουλήσει τον παίκτη της.
O Παναθηναϊκός, είχε ήδη προσφέρει 10 εκατομμύρια ευρώ για να τον κρατήσει μόνιμα. Παρά το υψηλότερο αυτό ποσό, ο παίκτης δεν έχει δείξει ιδιαίτερο ενθουσιασμό για επιστροφή στην Ελλάδα, προτιμώντας να προσανατολίσει την καριέρα του σε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, σύμφωνα με τις προσωπικές και αθλητικές του φιλοδοξίες».