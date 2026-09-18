Η Ελλάδα ξεκίνησε δυναμικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πλησίασε σε απόσταση… αναπνοής τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA.

Η Ελλάδα ξεκίνησε… φουριόζα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έκανε «άλμα» στη βαθμολογία της UEFA.

Ο ΟΦΗ πήρε μία τεράστια νίκη κόντρα στη Χόφενχαϊμ (17/09, 2-0) και έτσι, μετά και τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Γιαγκιελόνια (16/09, 2-1), οι ελληνικές ομάδες έκαναν το 2/2 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Εάν υπολογίσουμε και τη νίκη της ΑΕΚ, την περασμένη εβδομάδα, απέναντι στη ΛΑΣΚ (08/09, 1-0), για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, φτάνουμε σε ένα «ονειρικό» 3/3, που «εκτοξεύει» την Ελλάδα.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, Τσεχία και Πολωνία ισοβαθμούν στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, με 45.125 βαθμούς. Η Ελλάδα είναι μόλις μία… ισοπαλία πίσω, απέχοντας 113 βαθμούς (45.012) και απέχει, πλέον, μία… ανάσα από μία «χρυσή» θέση.

Η σημασία της 10ης θέση στη βαθμολογία της UEFA

Η Ελλάδα «κυνηγά» τη 10η θέση, προκειμένου να καταφέρει να εξασφαλίσει μία σίγουρη θέση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, ο πρωταθλητής της Stoiximan Super League θα έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Champions League. Από εκεί και πέρα, ο 2ος θα ξεκινά από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ στο Europa League θα υπάρχουν δύο διαθέσιμα εισιτήρια, που θα πηγαίνουν στον 3ο (2ος προκριματικός γύρος) και στον Κυπελλούχο (Play Offs). Ο 4ος του πρωταθλήματος θα ξεκινά από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η βαθμολογία της UEFA: