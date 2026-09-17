Ο Χρήστος Κόντης συνεχίζει να οδηγεί τον ΟΦΗ σε τεράστια θαύματα!

Οι Κρητικοί έγραψαν ιστορία και επικράτησαν της Χόφενχαϊμ (17/09, 2-0), στο Παγκρήτιο στάδιο, χάρη στα γκολ των Αϊτόρ και Κανελλόπουλου, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Όπως είναι λογικό, ο Έλληνας τεχνικός δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του, αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης. Η ομάδα του άντεξε στην πίεση της γερμανικής ομάδας και πήρε τρεις ιστορικούς βαθμούς, στο πρώτο παιχνίδι του κρητικού συλλόγου σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Στις δηλώσεις του στην κάμερα της Magenta TV, μεταξύ άλλων, ο Χρήστος Κόντης έδωσε και μια τρομερή ατάκα, λέγοντας: «Πάμε με σπασμένα τα φρένα».

OFI Crete with a debut league phase win 😤#UEL pic.twitter.com/Ds1ugmek98 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 17, 2026

Αναλυτικά, όσα είπε ο Χρήστος Κόντης:

Για το ματς: «Είμαστε χαρούμενοι όλοι, ζούμε ωραίες στιγμές. Ζούμε μία ομάδα που της αρέσει αυτό που κάνει και βάζει ψηλά τον στόχο. Ζούμε ωραίες στιγμές εδώ. Αν δεν βάζεις υψηλούς στόχους δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα, το έχω πει από την πρώτη ημέρα. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, δεν μας αρέσει το comfort zone. Κάναμε καθαρό σκορ, τι άλλο να πω; Πολλά συγχαρητήρια».

Για τους παίκτες του και την αποτελεσματικότητα του πλάνου: «Τους ζήτησα ότι όταν θα μπουν στο ματς να είναι 11 εναντίον 11 μόνο και να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Ήταν μία πολύ καλή ομάδα, μία ομάδα Bundesliga, με υψηλό επίπεδο. Δυσκολευτήκαμε πολύ, αλλά σε μία τέτοια βραδιά με τέτοιο πλάνο ξέραμε ότι δεν μπορείς να δώσεις χώρο στους παίκτες. Εμείς προσπαθήσαμε να παίξουμε medium to low block. Με αυτό το παιχνίδι βρήκαμε εμείς χώρους και εκτέλεσαν τέλεια το πλάνο. Είμαστε χαρούμενοι με αυτό που βλέπουμε. Πάμε με σπασμένα τα φρένα».

Για τη ψυχολογία στη συνέχεια: «Οι παίκτες κάνουν εμάς να πιστεύουμε ότι μπορούν να κάνουν το παραπάνω βήμα. Τους πείθουμε να δουν το ματς με πάθος. Υπάρχει κόσμος που μεταδίδει ενέργεια και τραγουδάει ασταμάτητα. Πιστεύουμε όλοι. Όλα αυτά έχουν φέρει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο».

Για το πλάνο στα 90 λεπτά και το πώς έπεισε να μείνουν πίσω από την μπάλα: «Έχουμε μία ομάδα που λειτουργούμε σαν ένα γκρουπ. Όλοι κάνουμε άμυνα και θα επιτεθούμε όλοι μαζί. Αυτό που μας έχει δώσει αυτή τη θέση και στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο και στην Ευρώπη είναι η καλή μας αμυντική λειτουργία, το είχα πει και πέρυσι. Να κρατάμε το μηδέν σε όσα μπορούμε, ένα γκολ θα το βάλουμε».