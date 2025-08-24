Οι Λούκα Γιόβιτς και Αντονί Μαρσιάλ απουσιάζουν από την αποστολή της ΑΕΚ για το ματς με τον Πανσερραϊκό (24/08, 20:15).

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό (24/08, 20:15) στην πρεμιέρα της φετινής Stoiximan Super League με δύο απουσίες στην επίθεσή της. Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έχουν μείνει οι επιθετικοί Αντονί Μαρσιάλ και Λούκα Γιόβιτς.

Ο Αντονί Μαρσιάλ, αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού τις ημέρες πριν τον αγώνα με την Άντερλεχτ (21/08, 1-1).

Γεγονός, που τον κρατάει -μέχρι και σήμερα- εκτός δράσης. Απ’ την άλλη ο Σέρβρος φορ, είχε ενοχλήσεις, όπως αποκάλυψε ο Μάρκο Νίκολιτς, και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί, ενόψει της ρεβάνς για τα Play Offs του Conference League.

Επιπλέον, εκτός αποστολής είναι και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή στον πρόσφατο αγώνα στις Βρυξέλλες. Το ίδιο ακριβώς έγινε και με τον Ρομπέρτο Περέιρα, που αποχώρησε με τραυματισμό στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού (14/08, 3-1 παρ.).

Nα υπενθυμίσουμε, πως η «Ένωση» ξεκινάει την αναμέτρηση με τους: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Βίντα, Πενράις, Πινέδα, Μάνταλο, Ελίασον, Κοϊτά, Πιερό, Ζίνι.