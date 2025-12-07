Ο Μανόλο Χιμένεθ είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία στο ΠΑΟΚ – Άρης (07/12, 3-1). Για ποιες φάσεις «φωνάζει» ο Ισπανός τεχνικός;

Η 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League είχε και ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ μπόρεσε να συνεχίσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα, αφού κέρδισε τον Άρη (07/12, 3-1).

Σε ένα ματς, όπου ο Μανόλο Χιμένεθ είχε πάρα πολλά παράπονα από τη διαιτησία. Ο Ισπανός τεχνικός στης δηλώσεις των καναλιών Novasports μίλησε, για όλες τις φάσεις, που θεωρεί πως έγιναν λάθη!

Συγκεκριμένα, τόνισε πως στο 2ο λεπτό, ο Λούκα Ιβάνουσετς θα έπρεπε να είχε αποβληθεί. Την ίδια ώρα, υπογράμμισε πως υπήρξε πέναλτι σε μαρκάρισμα επάνω στον Ούρος Ράτσιτς.

Ενώ, επισήμανε πως αν γινόταν το ίδιο πέναλτι στην ομάδα του στο τέλος του ημιχρόνου, δεν θα δινόταν ποτέ, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, ο Μανόλο Χιμένεθ ως ένδειξη διαμαρτυρίας δεν πήγε καθόλου στη συνέντευξη Τύπου.

Αναλυτικά, τι είπε ο Μανόλο Χιμένεθ:

«Καταρχάς είμαι πολύ ενοχλημένος που χάσαμε, αλλά στο ποδόσφαιρο σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι όπως το σημερινό δεν πρέπει να γίνονται τόσο βαριά και σημαντικά λάθη όπως έγιναν στο πρώτο ημίχρονο.



Παρ’ όλο που ο ΠΑΟΚ είχε την κυριαρχία και την κατοχή της μπάλας, θεωρώ ότι το πλεονέκτημα που αποκομίσανε στο πρώτο ημίχρονο έγινε με βάσεις αποφάσεων που για εμάς είναι απαράδεκτες.



Θεωρώ ότι στο 2ο λεπτό του αγώνα θα έπρεπε να δοθεί απευθείας κόκκινη κάρτα στον παίκτη του ΠΑΟΚ (σσ. Ιβανούσετς). Επίσης θεωρώ ότι υπήρξε πέναλτι στη φάση του Ράτσιτς στην οποία το VAR δεν κάλεσε τον διαιτητή να ξαναδεί την απόφασή του. Δόθηκε ένα πέναλτι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου το οποίο μας έβαλε στα αποδυτήρια με μειονέκτημα 2-1, ενώ αν γινόταν από την αντίθετη πλευρά δεν θα δινόταν καθόλου.



Θα ήθελα να ανταγωνίζομαι με αξιοκρατία και ισόνομα κριτήρια».