Ο Σαντίνο Αντίνο έδωσε μία πραγματική «παράσταση» στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (01/11, 2-0), κάνοντας ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ πράγματα!

Ο Παναθηναϊκός πήρε το μεγάλο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» κέρδισαν με 2-0 (01/11) την ΑΕΚ, συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους και επέστρεψαν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο «παραλογισμός» των αριθμών στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (video) Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε το ντέρμπι με την ΑΕΚ (01/11, 2-0), κάτι που δεν αποτυπώνεται ακριβώς στους αριθμούς.

Σε ένα ματς που μεγάλος πρωταγωνιστής δεν μπορούσα να μην είναι ο Σαντίνο Αντίνο!

Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής έδωσε μία πραγματική «παράσταση» με το γκολ του και την ασίστ του να είναι τα… κερασάκια στην τούρτα.

Η «παράσταση» του Αντίνο σε άμυνα και επίθεση

Ο νεαρός εξτρέμ τελείωσε την αναμέτρηση με 9.4 βαθμολογία στο Sofascore και ήταν προφανώς ο παίκτης με τη μεγαλύτερη στο ματς. Πώς τα κατάφερε;

Ας ξεκινήσουμε με τα πιο απλά. Αρχικά, είχε 68% ευστοχία στις πάσες του (17/25), με δύο πάσες-κλειδιά!

Παράλληλα, είχε 60 επαφές με την μπάλα, με 5/8 επιτυχημένες ντρίμπλες, ενώ κέρδισε και έξι φάουλ.

Ωστόσο, η πρωτιά που τον έκανε να «ξεχωρίσει» δεν θα την περίμενε κανείς. Ο Σαντίνο Αντίνο έδωσε πολλές «μονομαχίες» με τους παίκτης της ΑΕΚ.

Μπορεί να μιλάμε για έναν από τους πιο μικροκαμωμένους ποδοσφαιριστές του γηπέδου, αλλά αυτό δεν φάνηκε.

Συνολικά, ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστές έδωσε 25 μονομαχίες και βγήκε κερδισμένες στις 17!

Αριθμοί που δεν θυμίζουν σε καμία περίπτωση παίκτη που παίζει στη θέση του.

Σε μία πραγματική «παράσταση» του Σαντίνο Αντίνο σε άμυνα και επίθεση που έκανε τους πάντες να «παραμιλούν»!

Με το γκολ και την ασίστ να είναι απλά το… εξτραδάκι στα όσα προσέφερε στην ομάδα του απέναντι στην ΑΕΚ (01/11, 2-0).