Σύμφωνα με την Record, Παναθηναϊκός και Σπόρτινγκ Λισαβόνας φαίνεται πως έχουν μία μικρή διαφορά στην υπόθεση «Φώτης Ιωαννίδης».

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και του Παναθηναϊκού για τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο όπως αναφέρεται στην Πορτογαλία, υπάρχει μία μικρή διαφορά μεταξύ των δύο συλλόγων.

Σύμφωνα με την Record, η πορτογαλική ομάδα προσφέρει 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το «τριφύλλι» αξιώνει 22 εκατομμύρια ευρώ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Αυτή η διαφορά των δύο εκατομμυρίων ευρώ είναι το κύριο εμπόδιο στη συμφωνία, παρά το έντονο ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ.

Πρέπει να σημειωθεί, φυσικά, ότι ο Γιάννης Αλαφούζος είχε προηγουμένως τονίσει ότι δεν θα πουληθεί ο Ιωαννίδης για λιγότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ, όταν υπήρξε ενδιαφέρον από τη Φιορεντίνα.

Παράλληλα, τα σενάρια για την αναζήτηση του αντικαταστάτη του Ιωαννίδη έχουν ξεκινήσει, καθώς πολλά ονόματα έχουν εμφανιστεί στο προσκήνιο, όπως ο Μοσταφά Μοχάμεντ και ο Σίριελ Ντέσερς.

Όπως και να έχει, οι επόμενες ημέρες θα δείξουν αν οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε συμφωνία και αν ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για τον αντικαταστάτη του Ιωαννίδη.