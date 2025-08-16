«Χαμός» στο Λάτσιο – Ατρόμητος, με τους παίκτες των δύο ομάδων να «πιάνονται» στα χέρια και να έχουμε κόκκινες, σύρραξη και προσωρινή διακοπή.

Mόνο φιλικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί το… φιλικό ανάμεσα σε Λάτσιο και Ατρόμητο. Οι δύο ομάδες λίγο έλειψε να… τινάξουν την αναμέτρηση στον «αέρα».

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ματέο Γκουεντούζι πάτησε τον πεσμένο στο έδαφος Ισμαϊλά Ουεντραόγκο, προκαλώντας εντάσεις ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές.

Rissa in amichevole tra Lazio e Atromitos: la ricostruzione https://t.co/xHPlbfJFww — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 16, 2025

Οι Μαουρίτσιο Σάρι και Λεωνίδας Βόκολος, εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο προσπαθώντας να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, προσπαθώντας να επαναφέρει την τάξη, μοίρασε κίτρινες κάρτες. Ωστόσο, η ηρεμία δεν κράτησε για πολύ, καθώς λίγο αργότερα ο Μανσούρ έκανε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα στον Βαλεντίν Καστεγιάνο.

Tensione altissima tra Lazio e Atromitos: espulso il Taty Castellanos 🟥🔥



Dopo un contrasto duro a centrocampo, gli animi si sono infiammati con l’attaccante che è arrivato alo scontro con Mansur: per entrambi arriva il cartellino rosso ⚔️#LazioAtromitos #Castellanos #DAZN pic.twitter.com/asfTeuZu7a — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 16, 2025

Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο παικτών, η οποία κλιμακώθηκε σε ανταλλαγή χτυπημάτων. Ο διαιτητής, μη έχοντας άλλη επιλογή, έδειξε κόκκινες κάρτες και στους δύο, και το περιστατικό κατέληξε σε γενικευμένη σύρραξη που επεκτάθηκε μέχρι και στη φυσούνα.

Παρόλα αυτά, μετά από αρκετή προσπάθεια, η ένταση καταλάγιασε και οι παίκτες επανήλθαν στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι συνεχίστηκε και το πρώτο ημίχρονο τελείωσε παρά τα όσα έλαβαν χώρα.