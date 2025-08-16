Mόνο φιλικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί το… φιλικό ανάμεσα σε Λάτσιο και Ατρόμητο. Οι δύο ομάδες λίγο έλειψε να… τινάξουν την αναμέτρηση στον «αέρα».
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ματέο Γκουεντούζι πάτησε τον πεσμένο στο έδαφος Ισμαϊλά Ουεντραόγκο, προκαλώντας εντάσεις ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές.
Οι Μαουρίτσιο Σάρι και Λεωνίδας Βόκολος, εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο προσπαθώντας να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, προσπαθώντας να επαναφέρει την τάξη, μοίρασε κίτρινες κάρτες. Ωστόσο, η ηρεμία δεν κράτησε για πολύ, καθώς λίγο αργότερα ο Μανσούρ έκανε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα στον Βαλεντίν Καστεγιάνο.
Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο παικτών, η οποία κλιμακώθηκε σε ανταλλαγή χτυπημάτων. Ο διαιτητής, μη έχοντας άλλη επιλογή, έδειξε κόκκινες κάρτες και στους δύο, και το περιστατικό κατέληξε σε γενικευμένη σύρραξη που επεκτάθηκε μέχρι και στη φυσούνα.
Παρόλα αυτά, μετά από αρκετή προσπάθεια, η ένταση καταλάγιασε και οι παίκτες επανήλθαν στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι συνεχίστηκε και το πρώτο ημίχρονο τελείωσε παρά τα όσα έλαβαν χώρα.