Ο Τζιμπρίλ Σισέ έστειλε το δικό του μήνυμα στον Σωτήρη Νίνη, με αφορμή την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Ο Τζιμπρίλ Σισέ δεν ξεχνά τον Σωτήρη Νίνη και όσα πέτυχαν μαζί, κατά την κοινή τους παρουσία στον Παναθηναϊκό.

Ο πρώην παίκτης του «τριφυλλιού», την Τρίτη (19/08), ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, με μία συγκινητική δημοσίευση.

Το ξεχωριστό «ευχαριστώ» του Νίνη, στο συγκινητικό του «αντίο» απ’ το ποδόσφαιρο (video) Ο Σωτήρης Νίνης είπε «αντίο» στο ποδόσφαιρο, με μία συγκινητική ανάρτηση. Ποιος ήταν ο άνθρωπος που θέλησε να του πει ένα ξεχωριστό «ευχαριστώ»;

Έτσι, ο Γάλλος πρώην στράικερ θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα, αποθεώνοντας τον άλλοτε συμπαίκτη του.

«Αδερφέ μου, πρέπει να είσαι υπερήφανός για τον εαυτό σου. Συγχαρητήρια για την καριέρα σου. Ελληνική ιδιοφυία. Σε αγαπώ αδερφέ μου. Λάτρευα να παίζω μαζί σου στον Παναθηναϊκό. Αυτό το ματς με τη Ρόμα ήταν ένα αριστούργημα, κέρδισες εσύ το ματς για εμάς. Φιλάκια φίλε μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζιμπρίλ Σισέ.

Φυσικά, πέρα από το αλησμόνητο παιχνίδι με τη Ρόμα, οι δυο τους είχαν κατακτήσει και το νταμπλ με τον Παναθηναϊκό, κατά την αγωνιστική περίοδο 2009-10.

Δείτε τη δημοσίευση του Τζιμπρίλ Σισέ: