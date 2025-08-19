Ο Σωτήρης Νίνης είπε «αντίο» στο ποδόσφαιρο, με μία συγκινητική ανάρτηση. Ποιος ήταν ο άνθρωπος που θέλησε να του πει ένα ξεχωριστό «ευχαριστώ»;

Ο Σωτήρης Νίνης αποφάσισε να «κλείσει» το κεφάλαιο της επαγγελματικής του καριέρας στο ποδόσφαιρο, ανακοινώνοντας την απόσυρσή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε μια συγκινητική εξομολόγηση on camera, μιλώντας για τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο και τα όνειρα που είχε ως παιδί.

Στη λεζάντα του βίντεο, ο Σωτήρης Νίνης έγραψε: «Συναισθήματα. Εμπειρίες. Εικόνες. Μοναδικές στιγμές. Ένα υπέροχο ταξίδι που έφτασε στο τέλος του. Νιώθω ευλογημένος που το έζησα, τυχερός για την αγάπη που εισέπραξα και ευγνώμων για όσα μου χάρισε το ποδόσφαιρο».

Παράλληλα, στην αποχαιρετιστήρια ανακοίνωσή του, θέλησε να επισημάνει τη σημασία ενός συγκεκριμένου ανθρώπου στη ζωή του: του Βίκτορ Μουνιόθ.

Ο Ισπανός προπονητής, που υπήρξε τεχνικός του Παναθηναϊκού, ήταν αυτός που έδωσε στον Σωτήρη Νίνη την ευκαιρία να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, σηματοδοτώντας την αρχή της καριέρας του.

Για αυτό και στο βίντεο του, ο 35χρονος είπε ένα ξεχωριστό «ευχαριστώ» στον πρώην προπονητή του.

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Σωτήρης Νίνης για τον Βίκτορ Μουνιόθ:

«Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που με βοήθησαν, αλλά έναν άνθρωπο θέλω να ευχαριστήσω, τον προπονητή που με έκανε ποδοσφαιριστή στα 16 μου χρόνια, κάτι που κανείς άλλος δεν είχε τολμήσει να κάνει στην Ελλάδα. Αυτός ήταν ο Βίκτορ Μουνιόθ. Σε αυτόν, νομίζω, τα χρωστάω όλα».