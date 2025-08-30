Όταν χρειάστηκε, ο Κωνσταντής Τζολάκης δήλωσε «παρών» για τον Ολυμπιακό, στο ματς της 2ης αγωνιστικής με τον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό.
Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, ο Έλληνας γκολκίπερ πραγματοποίησε μία απίθανη επέμβαση με το πόδι, αποσοβώντας το γκολ για την ομάδα του.
Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χουάνπι έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, με τον Μύγα να είναι σε εξαιρετική θέση και να παίρνει την κεφαλιά.
Ωστόσο, κάπου εκεί εμφανίστηκε ο Τζολάκης. Ήταν στη σωστή θέση και με το δεξί του πόδι, πάνω στη γραμμή, κράτησε το 0-0!