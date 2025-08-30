Ο Κωνσταντής Τζολάκης κράτησε το 0-0, με μία απίθανη επέμβαση στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, στο ματς του Βόλου με τον Ολυμπιακό!

Όταν χρειάστηκε, ο Κωνσταντής Τζολάκης δήλωσε «παρών» για τον Ολυμπιακό, στο ματς της 2ης αγωνιστικής με τον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, ο Έλληνας γκολκίπερ πραγματοποίησε μία απίθανη επέμβαση με το πόδι, αποσοβώντας το γκολ για την ομάδα του.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χουάνπι έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, με τον Μύγα να είναι σε εξαιρετική θέση και να παίρνει την κεφαλιά.

Ωστόσο, κάπου εκεί εμφανίστηκε ο Τζολάκης. Ήταν στη σωστή θέση και με το δεξί του πόδι, πάνω στη γραμμή, κράτησε το 0-0!

Δείτε το βίντεο: