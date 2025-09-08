Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά ο Φερνάντο Σάντος είπε «αντίο» στο Αζερμπαϊτζάν, χωρίς να προλάβει να «γευτεί» τη χαρά της νίκης!

Σύντομο ήταν το πέρασμα του Φερνάντο Σάντος από το Αζερμπαϊτζάν. Ο Πορτογάλος τεχνικός, μετά το τέλος της συνεργασίας του, με την εθνική της πατρίδας του, ψάχνει τον… εαυτό του.

Μπορεί από το 2014 έως και το 2022 να ήταν… αμετακίνητος από την Πορτογαλία, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Από τον Γενάρη του 2023 μετράει τρεις διαφορετικούς προορισμούς στην καριέρα του. Κι όχι μόνο αυτό, καθώς το «διαζύγιο», με το Αζερμπαϊτζάν ήρθε μετά από 11 ματς, χωρίς νίκη!

Ο Σάντος «ξέχασε» τον… Φερνάντο: Τρεις διαφορετικές ομάδες και σχεδόν 50% ήττες! Ο Φερνάντο Σάντος ψάχνει ακόμα τον καλό του εαυτό, μετά την απομάκρυνση από την Εθνική Πορτογαλίας. Έχει δοκιμάσει την τύχη του σε τρεις διαφορετικές ομάδες, όμως οι αριθμοί… πληγώνουν.

Η τελευταία νίκη, μετά το Αζερμπαϊτζάν, ήταν στην… Μπεσίκτας

Ο Φερνάντο Σάντος τον Γενάρη του 2023 υπέγραψε στην εθνική Πολωνίας. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν, όπως θα περίμενε κανείς.

Μετά από έξι ματς είπε «αντίο» και «πλήρωσε» το γεγονός, πως η ομάδα δεν «έκλεισε» θέση στην τελική φάση του EURO. Άσχετα, που αργότερα, η Πολωνία «μπήκε» στη διοργάνωση, μέσω των Play Offs του Nations League.

Τον Γενάρη του 2024 αποφάσισε να επιστρέψει στους πάγκους. Αυτή τη φορά, όχι για μία εθνική, αλλά για έναν σύλλογο! Η Μπεσίκτας τού έδωσε μία νέα ευκαιρία, αλλά το πέρασμά του από την Τουρκία ήταν σύντομο.

‼️ 🇵🇹 Fernando Santos po 9 porażkach i 2 remisach został właśnie ZWOLNIONY z reprezentacji Azerbejdżanu! pic.twitter.com/zxKmrxlTMP — Transfery Piłkarskie (@Transfery_) September 8, 2025

Μόλις 16 παιχνίδια και -σχεδόν- τρεις μήνες, μετά την πρόσληψή του ήρθε το «διαζύγιο»!

Το Αζερμπαϊτζάν ήταν ο τελευταίος σταθμός του Φερνάντο Σάντος, που ήλπιζε σε ένα restart. Ωστόσο, τα πράγματα ήταν… χειρότερα.

Μετά από 11 αναμετρήσεις, χωρίς νίκη απολύθηκε και πλέον είναι ελεύθερος στην αγορά. Πότε ήταν το τελευταίο ματς, που κέρδισε ο Πορτογάλος τεχνικός;

‼️𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: 🇦🇿 The Azerbaijan Football Federation has parted ways with coach Fernando Santos.



🏟️ 11 Matches

🤝 2 Draws

⛔️ 9 Losses



🤝🏿Jan 24, 2023: Santos appointed as Poland's coach.

⛔️ Sept 23, 2023: He was fired from Poland due to poor results.

🤝🏿Jan 9, 2024:… pic.twitter.com/wBCjMCKbis — Footy Hub (@FootyHub7718) September 8, 2025

Θα πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο στις 28 Φεβρουαρίου του 2024, όταν και η Μπεσίκτας είχε κερδίσει την Κόνιασπορ!

Κι όμως, ο Φερνάντο Σάντος «ψάχνει» την πρώτη του νίκη, μετά από 1,5 χρόνο και ένα πέρασμα από ομάδα, χωρίς να… πανηγυρίσει!

Fernando Santos po 11 meczach wyleciał z reprezentacji Azerbejdżanu. Dorobek taki średni bym powiedział. pic.twitter.com/9fNHTMgPWY — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) September 8, 2025

