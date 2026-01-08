Ο Παναθηναϊκός κάνει ρελάνς για να κάνει δικό του τον Αντίνο, παρόλα αυτά στην Γοδόι – για την ώρα τουλάχιστον – δεν δίνουν τη συγκατάθεσή τους. Ποιος ο λόγος;

Και το σίριαλ Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό που αποχαιρέτησε τον Τετέ και ψάχνει τον αντικαταστάση του με έναν παίκτη με μεγάλο potential, καλά κρατεί.

Οι «πράσινοι» προσπαθούν να φέρουν στην Ελλάδα έναν νεαρό εξτρέμ που έχει όλο το μέλλον μπροστά του και τον οποίο συνοδεύουν υψηλές περγαμηνές και προσδοκίες. Πλην όμως οι διαπραγματεύσεις με ομάδες της Λατινικής Αμερικής δεν υπήρξαν ποτέ εύκολη υπόθεση, κάθε άλλο. Κυκεώνας θα έλεγε κανείς, κάτι που επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά με τον Σαντίνο Αντίνο.

Ο ελπιδοφόρος διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Αργεντινής που απασχόλησε έντονα και τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι μέχρι να αποσυρθεί από την περίπτωσή του λόγω απαιτήσεων, αποτελεί βασικός στόχος της ομάδας του «τριφυλλιού» δίχως αμφιβολία. Και ο Παναθηναϊκός δείχνει διατεθειμένος να πληρώσει αρκετά χρήματα για να τον κάνει δικό του.

Οι τελευταίες πληροφορίες από την άλλη πλευρά του ωκεανού, επιβεβαίωσαν τα νεότερα πως οι «πράσινοι» ανέβηκαν αισθητά. Δεν αρκεί για την Γοδόι όμως.

🚨{EXCLUSIVO} #GodoyCruz RECHAZO la oferta de €7M brutos por el 50% de Santino Andino.



👉🏾No quiere ser socio del club 🇬🇷 y pide US$14M por la totalidad del pase.



📍Así me lo confirma José Mansur, Pte del equipo mendocino. pic.twitter.com/9QamsbWCLc — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 8, 2026

⛔️🇬🇷 GODOY CRUZ RECHAZÓ LA OFERTA DE ¡7M€! POR EL 50% DE SANTINO ANDINO.



⚠️ No quiere ser socio de Panathinaikos y pide ¡14 MILLONES DE DÓLARES! por el 100%.



Vía @GerGarciaGrova. pic.twitter.com/iBEEevNzRu — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 8, 2026

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Ζερμέν Γκαρσία Γκρόβα, ο Παναθηναϊκός προσέφερε 7 εκατομμύρια για το 50% του παίκτη, με την ομάδα του όμως να μην «ψήνεται» να τον μοιραστεί. Αντ’ αυτού, ζητάει το 14 εκατ. δολάρια για το 100% του.

Υπενθυμίζεται βέβαια πως μερικές ώρες νωρίτερα, ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ έκανε λόγο για συμφωνία με την Ρίβερ Πλέιτ ώστε να συνεχίσει εκεί την καριέρα του ο Σαντίνο Αντίνο, με τον Παναθηναϊκό όμως να παραμένει ενεργός για την περίπτωσή του. Μέχρι αποδείξεως του εναντίου τουλάχιστον.