Ο Λούκα Γιόβιτς σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, από την ΑΕΚ και τη Ρεάλ Μαδρίτης, έως τις προτάσεις που είχε το καλοκαίρι.

Ο Λούκα Γιόβιτς παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στη Mozzart Sport, την πρώτη τόσο αναλυτική, από την ημέρα που υπέγραψε στην ΑΕΚ.

Άνθρωποι από το εν λόγω ΜΜΕ βρέθηκαν στην Αθήνα επί τούτου, αναλύοντας με τον Γιόβιτς μία σειρά από «καυτά» ζητήματα: από την επιλογή της ΑΕΚ και τις προτάσεις που είχε το καλοκαίρι, έως το παρελθόν στη Ρεάλ Μαδρίτης και το μέλλον στην Εθνική Σερβίας.

Ο επιθετικός της «Ένωσης» μοίρασε ατάκες, ενώ σε μία από αυτές που ξεχώρισαν, αναφέρθηκε σε κάποιους… οιωνούς, που δείχνουν πως ο Γιόβιτς της Άιντραχτ, ίσως «επανεμφανιστεί» στην ΑΕΚ.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Γιόβιτς στο Mozzart Sport:

Για το πότε θα αρχίσει να σκοράρει συστηματικά:

«Αυτό με βαραίνει σε όλη μου τη ζωή και βασικά είναι το μεγαλύτερό μου πρόβλημα. Δεν είμαι κάποιος που κοιτάζει μόνο πώς να σκοράρει. Δεν είμαι παίκτης που θα περιμένει μέσα στην περιοχή. Προτιμώ να συμμετέχω στο παιχνίδι.

Για παράδειγμα, σε προηγούμενους συλλόγους, κάποιοι προπονητές δεν με κατανοούσαν και αυτό δεν μου ταίριαζε, γιατί δεν μου αρέσει να στέκομαι μέσα στην περιοχή και να περιμένω να έρθει μια μπάλα για να τη στείλω στα δίχτυα. Είμαι πιο “συγκρατημένος” παίκτης και γι’ αυτόν τον λόγο, μου αρέσει να παίζω με δύο επιθετικούς, ώστε να έχω την ελευθερία να κινούμαι ανάμεσα στις γραμμές ως δεύτερος, να συμμετέχω στο παιχνίδι, ενώ υπάρχει κάποιος άλλος που θα σκοράρει».

Για το ότι συνεργάζει με συμπατριώτη προπονητή:

«Μου αρέσει σίγουρα. Ο Μάρκο είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και πιστεύω ότι θα πετύχει πολλές επιτυχίες στην καριέρα του.

Έχω αγωνιστεί σε μεγάλους συλλόγους, έχω συνεργαστεί με πολλούς προπονητές και είμαι πεπεισμένος ότι ο Νίκολιτς έχει τη σοβαρή ικανότητα να κάνει κάτι σπουδαίο. Το περιμένω κι εγώ αυτό. Προς το παρόν, όσον αφορά εμάς, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα».

Για το αν πιστεύει ότι θα φτάσει διψήφιο αριθμό γκολ φέτος:

«Ναι, αν και φέτος δεν έχουμε σκοράρει πολλά γκολ ακόμα, δεν έχουμε προσαρμοστεί πλήρως. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια και είμαστε και λίγο κουρασμένοι. Ήρθα στις αρχές Αυγούστου, δεν πέρασα προετοιμασία, οπότε αυτή η αρχική περίοδος ήταν λίγο πιο δύσκολη για μένα απ’ ό,τι για τους υπόλοιπους παίκτες.

Έχω συνεχώς κάποια προβλήματα με τραυματισμούς, πόνους και ένταση, αλλά ελπίζω ότι στην πορεία αυτό θα περάσει και θα μπορέσω να παίξω στο μέγιστο και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».

Για τον λόγο που διάλεξε την ΑΕΚ και όχι την Οβιέδο από την οποία είχε πρόταση:

«Αυτό το καλοκαίρι, για πρώτη φορά στην καριέρα μου, είχα την ευκαιρία να είμαι ελεύθερος και μπορώ να πω ότι μου άρεσε λίγο αυτό, γιατί είχα τη δυνατότητα να ζήσω χωρίς να σκέφτομαι πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία ή πότε θα πρέπει να αρχίσω προπονήσεις και να ετοιμάζομαι.

Εξαιτίας της περσινής χρονιάς στη Μίλαν, ήμουν λίγο ψυχολογικά κουρασμένος, επειδή τα πράγματα δεν πήγαν όπως περίμενα. Μετά, όλα ομαλοποιήθηκαν, άρχισα να παίζω, έκανα και μια επέμβαση, οπότε είχα μια δύσκολη σεζόν πίσω μου, από ψυχολογικής άποψης.

Έπειτα, μίλησα με τον Μάρκο. Φυσικά, όπως κάθε ελεύθερος παίκτης, είχα αρκετές προτάσεις, ωστόσο καμία δεν μου φαινόταν η σωστή. Για να είμαι ειλικρινής, απέφευγα τις “πέντε μεγάλες λίγκες”, ήθελα λίγο να απομακρυνθώ, να ξεκουραστώ απ’ όλα, και όταν με κάλεσε ο Νίκολιτς, απλώς μου ήρθε στο μυαλό ότι αυτό ήταν. Συμφωνήσαμε πολύ γρήγορα».

Για τον λόγο που ήθελε να αγωνιστεί σε ένα από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα:

«Απλά, να σας θυμίσω ότι ήμουν λίγο ψυχολογικά κουρασμένος και ήθελα να πάω κάπου πιο ήρεμα. Όχι για να ξεφύγω από την πίεση, γιατί είμαι συνηθισμένος σε αυτήν. Έχω παίξει στον Ερυθρό Αστέρα, την Μπενφίκα, την Άιντραχτ, τη Ρεάλ, τη Φιορεντίνα και τη Μίλαν.

Όλοι αυτοί είναι σύλλογοι στους οποίους πρέπει να κερδίζεις κάθε Σαββατοκύριακο και το είχα συνηθίσει, όπως κάθε άλλος ποδοσφαιριστής. Αλλά αυτή τη φορά ήθελα να σκεφτώ λίγο πιο καθαρά, να αποστασιοποιηθώ, να είμαι σίγουρος ότι δεν θα κάνω λάθος στην επιλογή του συλλόγου».

Για την κριτική που μπορεί να δέχεται από κάποιους, ότι πήγε σε υποδεέστερο πρωτάθλημα στα 27 του:

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Όταν πρόκειται για μένα, πάντα υπήρχαν ιστορίες και πάντα θα υπάρχουν. Πολλές από αυτές αναληθείς, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλη μου την καριέρα, από τότε που αγωνίζομαι σε υψηλό επίπεδο. Δεν ξέρω γιατί ο κόσμος το βλέπει έτσι.

Οι περισσότεροι έχουν την εντύπωση ότι δεν με ενδιαφέρει όταν βγαίνω στο γήπεδο, ότι απλώς δεν θέλω. Και δεν μπορώ να δω τα δικά μου παιχνίδια για τον ίδιο λόγο. Μερικές φορές, όταν βλέπω τον εαυτό μου, έρχομαι σπίτι, ανοίγω την τηλεόραση, παίζει η επανάληψη του αγώνα και όταν με παρακολουθώ, δεν νιώθω καλά.

Ως ένα σημείο το καταλαβαίνω, αλλά φυσικά, όπως κάθε άλλος ποδοσφαιριστής, μου αρέσει να νικάω. Όχι μόνο το παιχνίδι, αλλά και το… Uno όταν παίζουμε! Δεν αποδέχομαι εύκολα την ήττα, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ήρθα στην ΑΕΚ. Ήθελα επίσης να είμαι σε μια ομάδα που κερδίζει και έχει πρωταγωνιστικές φιλοδοξίες».

Για τα αν ήθελε να επιστρέψει σε κορυφαίο πρωτάθλημα μετά την ΑΕΚ:

«Ίσως να μην το σκέφτομαι τόσο μακριά προς το παρόν. Είμαι συγκεντρωμένος στο να είναι επιτυχημένη η παρουσία μου στην ΑΕΚ. Μέχρι στιγμής όλα πάνε εξαιρετικά. Και το πρωτάθλημα είναι πολύ πιο δυνατό απ’ ό,τι φανταζόμουν.

Δεν είναι όπως φαντάζονται κάποιοι, ότι ήρθα στην Αθήνα, κοντά στη θάλασσα, παίζω ένα ματς το Σαββατοκύριακο, βάζω δύο γκολ και πάω σπίτι. Ελπίζω να μπορέσουμε να παλέψουμε για τον τίτλο. Είναι παρόμοιο με τη Σερβία όσον αφορά τη διαιτησία και κάποια άλλα πράγματα, σίγουρα θα είναι λίγο πιο δύσκολο γι’ αυτόν τον λόγο, αλλά είμαστε εδώ για να παλέψουμε και ελπίζουμε να βγούμε νικητές».

Για την παρουσία και άλλων Σέρβων στην ομάδα και πόσο τον βοηθάει αυτό:

«Είμαστε πέντε για ποδόσφαιρο σάλας! Με βοήθησαν πραγματικά πολύ στην αρχή. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που προσαρμόστηκα γρήγορα στις συνθήκες του συλλόγου, της πόλης, της χώρας. Είμαστε μαζί κάθε μέρα, περνάμε όμορφα, αλλά φυσικά πρέπει να έχουμε και καλά αποτελέσματα. Αν τα πετύχουμε, όλα τα υπόλοιπα θα είναι πολύ καλύτερα.

Πρέπει να παλεύουμε κάθε μέρα, να προπονούμαστε σκληρά, να προσπαθούμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε αυτή την ομάδα και όχι να είμαστε ικανοποιημένοι μόνο επειδή είμαστε εδώ μαζί, κάτι που φυσικά μας αρέσει, αλλά για να βοηθήσουμε την ΑΕΚ να πετύχει τους στόχους της».

Για το γεγονός ότι ο Νίκολιτς περιμένει από εκείνον, τον Γκρούγιτς και τον Γιόβιτς να αποτελέσουν ηγέτες της ΑΕΚ:

«Ακριβώς έτσι! Μιλάω συνεχώς με τον Μάρκο για τα πάντα, οπότε γνωρίζω πολύ καλά τι περιμένει από εμένα. Είναι επίσης ενήμερος για την κατάσταση, ότι δεν πέρασα προετοιμασία και ότι μέχρι πρόσφατα είχα περισσότερους αγώνες παρά προπονήσεις αυτή τη σεζόν. Είμαι βέβαιος πως με τον καιρό όλα θα βελτιωθούν και ότι μαζί θα πετύχουμε επιτυχίες».

Για τον αν ο Νίκολιτς είχε πλάνο να για δύο επιθετικούς στο ίδιο σχήμα:

«Υπήρχε ένα σχέδιο, όταν μιλήσαμε αρχικά, να παίζουμε με δύο επιθετικούς, αλλά ο Ζίνι τραυματίστηκε, ο σύλλογος δεν κατάφερε να αποκτήσει κάποιους παίκτες που ήθελε, κι έτσι μείναμε μόνο ο Φρανζί Πιερό κι εγώ στην επίθεση.

Είναι πολύ μεγάλο ρίσκο να ξεκινήσουμε και οι δύο στο ίδιο ματς, γιατί τότε το τεχνικό επιτελείο δεν θα έχει επιθετικές λύσεις από τον πάγκο. Ο Μάρκο αποφασίζει ποιος παίζει και πόσο, κι εμείς το σεβόμαστε. Δική μας δουλειά είναι να αξιοποιούμε όσο καλύτερα γίνεται τα λεπτά συμμετοχής που έχουμε».

Για το ότι δεν πήγε στο Μεξικό παρότι είχε προτάσεις από εκεί:

«Άφησα όλες αυτές τις επιλογές στην άκρη, γιατί ήθελα να συνεχίσω να παίζω ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο. Το Μεξικό είναι μια διαφορετική ιστορία. Εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν ότι θα προκριθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και αν πήγαινα στην άλλη άκρη του κόσμου, αυτό θα σήμαινε συνεχή και εξαντλητικά ταξίδια τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο, όταν συγκεντρώνονται οι εθνικές ομάδες.

Έπρεπε να λάβω υπόψη τη διαφορά ώρας. Θα συνήθιζα σε μια ζώνη, δύο μέρες μετά θα είχα αγώνα και μετά το ίδιο όταν θα επέστρεφα στην Ευρώπη. Δεν ήξερα πώς θα ήταν όλο αυτό και γι’ αυτόν τον λόγο δεν δέχτηκα την πρόταση. Ήθελα επίσης να μείνω στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αυτά τα χρόνια έψαχνα έναν σύλλογο που θα σταθεί πίσω μου, όπου θα έχω χρόνο συμμετοχής και παράλληλα στόχους πρωταθλητισμού».

Για το αν είχε υψηλές οικονομικές προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας:

«Ποτέ μη λες ποτέ, αλλά προς το παρόν δεν σκοπεύω να πάω εκεί, δεν με βλέπω να το κάνω. Υποστηρίζω απολύτως τους παίκτες που επέλεξαν να πάνε σ’ εκείνο το μέρος του κόσμου, δεν λέω ότι είναι λάθος. Ο καθένας σκέφτεται διαφορετικά. Εγώ ήθελα να είμαι εδώ και ελπίζω να έχουμε καλά αποτελέσματα».

Για την προσπάθεια που έκανε το καλοκαίρι ο Ερυθρός Αστέρας να τον αποκτήσει, όπως είχε αποκαλύψει ο Νίκολιτς:

«Ίσως ήταν πολύ αργά και ακόμα κι αν είχε γίνει νωρίτερα, δεν βλέπω τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή στον Ερυθρό Αστέρα. Όχι εξαιτίας του Ερυθρού Αστέρα. Όλοι ξέρουν πόσο αγαπώ την ομάδα. Ο Ερυθρός Αστέρας με έκανε αυτό που είμαι. Ήμουν στον Αστέρα δέκα χρόνια, και αν ποτέ αποφασίσω να επιστρέψω, αν κρίνω ότι είναι η σωστή στιγμή, δεν θα χρειαστώ συμβόλαιο. Δεν θα χρειαστώ μισθό, τίποτα».

Για το αν όντως θα πήγαινε στον Ερυθρό Αστέρα χωρίς χρήματα:

«Σοβαρά! Θα επέστρεφα στον Αστέρα χωρίς να χρειάζομαι τίποτα. Αν ένιωθα ότι ήταν η σωστή στιγμή, όταν θα είναι η σωστή στιγμή. Αυτή τη στιγμή, δεν είναι».

Για το τι εννοεί όταν λέει πως δεν θα επέστρεφε τώρα αλλά όχι εξαιτίας του Ερυθρού Αστέρα:

«Ακριβώς, ακριβώς. Όχι εξαιτίας του Ερυθρού Αστέρα φυσικά, αλλά η Σερβία πρέπει να σημειώσει μεγάλη πρόοδο στο ποδόσφαιρο, να ανεβάσει το πρωτάθλημα σε υψηλότερο επίπεδο.

Τότε το πρωτάθλημα θα είναι πιο ελκυστικό και για πολλούς άλλους παίκτες και ο Ερυθρός Αστέρας δεν θα χρειάζεται να πληρώνει τους παίκτες τόσο πολύ όσο τώρα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, γιατί αν ένας παίκτης έχει πρόταση από έναν άλλο σύλλογο και μία από τη Σερβία, αρκεί να δει δύο αγώνες του σερβικού πρωταθλήματος, όχι καν των μεγαλύτερων ομάδων και νομίζω ότι η διαφορά στην τιμή θα είναι διπλή.

Πρέπει να προοδεύσουμε πολύ και πιστεύω ότι το πρωτάθλημα είναι υπερβολικά μεγάλο για μια χώρα όπως η Σερβία. Πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των ομάδων και αυτό αρχίζει ήδη να συμβαίνει. Ούτε η Ελλάδα βρίσκεται σε αξιοζήλευτο επίπεδο, απέχει πολύ, και οι Έλληνες πρέπει να κάνουν το ίδιο, αλλά η Ελλάδα με ενδιαφέρει, γιατί υπάρχουν τέσσερις ομάδες που παλεύουν για τον τίτλο και στο τέλος της κανονικής διάρκειας αρχίζουν τα πλέι οφ, όπου διασταυρώνεσαι με όλους τους μεγάλους αντιπάλους και διεκδικείς τον τίτλο σε απευθείας αναμετρήσεις».

Για το κεφάλαιο Ρεάλ Μαδρίτης:

«Αυτό το βιβλίο έχει κλείσει. Έχω μιλήσει αμέτρητες φορές για αυτό το θέμα. Δεν έχω κάτι νέο να πω, όλοι ξέρουν τα πάντα. Όταν σε καλεί ο μεγαλύτερος σύλλογος του κόσμου… Έφυγα πολύ νέος και δεν ήμουν έτοιμος για κάποια πράγματα, κάτι που φάνηκε».

Για το αν παραδέχεται πως η Ρεάλ Μαδρίτης εκείνη την εποχή δεν ήταν το σωστό βήμα στην καριέρα του:



«Ίσως να μην ήμουν έτοιμος τότε. Ήρθε ο κορωνοϊός, είχα τραυματισμούς, διάφορα πράγματα συνέβησαν. Αλλά είμαι σίγουρος ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχα κάνει ένα ενδιάμεσο βήμα, όσον αφορά την επιλογή συλλόγου, ανάμεσα στην Άιντραχτ και τη Ρεάλ.

Αν και εκείνες οι οικονομικές προτάσεις μπορούσαν να έρθουν μόνο από τους μεγαλύτερους συλλόγους και αφού έπρεπε να πάω σε έναν από τους κορυφαίους δέκα, τότε ήθελα να πάω στον μεγαλύτερο. Δεν μπορείς να πεις ότι έκανες λάθος όταν πας στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν μια τεράστια εμπειρία, έπαιξα με τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του πλανήτη. Αλλά αυτό τελείωσε, έχουν περάσει τρία-τέσσερα χρόνια από τότε που έφυγα».

Για το αν μπορεί να γίνει στην Αθήνα με την ΑΕΚ όσο παραγωγικός ήταν το διάστημα που αγωνιζόταν στην Αϊντραχτ:



«Πάντα υπάρχουν ερωτήσεις για το αν εκείνη η περίοδος θα επιστρέψει. Υπάρχουν ομοιότητες, είμαι ξανά σε αποδυτήρια γεμάτα Σέρβους και Βαλκάνιους, φοράω πάλι φανέλα της Nike, μόνο το σήμα έχει αλλάξει, όμως ο αετός σε αυτό υπάρχει ακόμη».