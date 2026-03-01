Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του Παναθηναϊκός – Άρης (01/03, 20:00), για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Όλα είναι έτοιμα, για τη μεγάλη αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Άρη (01/03, 20:00), σε ένα πολύ σημαντικό ματς.

Και αυτό, γιατί οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους. Από τη μία, οι «πράσινοι» θέλουν να «πιάσουν» τον Λεβαδειακό στην 4η θέση της βαθμολογίας, ενώ οι Θεσσαλονικείς να ξεκινήσουν με το… δεξί στην «εποχή Μιχάλης Γρηγορίου».

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει κάτω από την εστία, με τον Αλμπάν Λαφόν. Οι τριάδα στην άμυνα θα έχει τους Γιώργο Κάτρη, Χάβι Ερνάντεθ και Τιν Γεντβάι. Στη δεξιά και στην αριστερά πτέρυγα θα είναι οι Νταβίντε Καλάμπρια και Γιώργος Κυριακόπουλος.

Στα χαφ θα παίξουν οι Σωτήρης Κοντούρης, μαζί με τον Άνταμ Τσέριν. Πίσω από τον Κάρολ Σφιντέρσκι θα είναι οι Σαντίνο Αντίνο και Πάυλος Παντελίδης.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κάτρης, Γεντβάι, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Κοντούρης, Τσέριν, Παντελίδης, Αντίνο, Σφιντέρσκι.

Πάμε στον φιλοξενούμενο, Άρη. Κάτω από την εστία θα είναι ο Γιώργος Αθανασιάδης. Στην άμυνα θα παίξουν οι Νόα Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Νόα Σόσο Σούντμπεργκ και Χαμζά Μεντίλ από δεξιά προς τα αριστερά.

Στα χαφ θα είναι οι Μάρτιν Χόνγκλα, Ούρος Ράτσιτς και Μπενχαμίν Γκαρέ. Στην τριάδα της επίθεσης θα παίξουν οι Κάρλος Πέρεθ, Τάσος Δώνης και Τίνο Καντεβέρε.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης, Μεντίλ, Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο, Φαντιγκά, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γκαρέ, Δώνης, Πέρεθ, Καντεβέρε.