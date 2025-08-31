Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ και οι επιστροφές που σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς, εν όψει Αστέρα.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR στη Νέα Φιλαδέλφεια (31/08, 20:00), για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Άντερλεχτ, που έφερε την «Ένωση» στη League Phase του Conference League, στοχεύει στο 2/2 στο πρωτάθλημα, για να πάει ιδανικά στη διακοπή των Εθνικών ομάδων.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει στο μυαλό του για την ενδεκάδα ορισμένες επιστροφές ποδοσφαιριστών, όπως των Βίντα, Πένραϊς και Μάνταλου.

Έτσι, η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ απέναντι στους Αρκάδες, έχει ως εξής. Ο Στρακόσια θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια. Η τετράδα της άμυνας θα αποτελείται από τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πένραϊς.

Από εκεί και πέρα, ο Μάνταλος θα είναι στο «6» και μπροστά του οι Πινέδα και Μάριν. Στο «10» θα κινηθεί ο Κοϊτά, με τον Κουτέσα να έχει ελεύθερο ρόλο στο πλευρό του Πιερό.

Φυσικά, με τη συγκεκριμένη διάταξη, ο τεχνικός της ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα ευελιξίας, καθώς μπορεί να τοποθετήσει στα «φτερά» τους Κοϊτά και Κουτέσα, ώστε να δώσει πλάτος στην επίθεση της ομάδας του.