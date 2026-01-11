Το σερί του Πανιωνίου έλαβε «τέλος», μετά από αρκετούς μήνες, με την Καλαμάτα να είναι η… αφετηρία και ο τερματισμός του!

Το αήττητο σερί του Πανιωνίου έλαβε «τέλος». Ο «Ιστορικός» τον τελευταίο καιρό είχε μείνει μακριά από τις ήττες, όμως ξεκίνησε το 2026 με το… αριστερό.

Στο ντέρμπι κορυφής με την Καλαμάτα (11/01, 2-0) είδε τη διαφορά του να ανεβαίνει, καθώς πλέον η ομάδα της Μεσσηνίας είναι στο +5.

Το πρώτο «χτύπημα» ήρθε στο 82ο λεπτό, με τον Νίκο Βαφέα να ανοίγει το σκορ, ενώ ο Ηλίας Τσέλιος «κλείδωσε» τη νίκη με ένα όμορφο τελείωμα στις καθυστερήσεις του ματς.

Με αυτόν τον τρόπο, η «μαύρη θύελλα» μπόρεσε να «θυμίσει» στον Πανιώνιο και την τελευταία του ήττα. Άλλωστε, ήταν ξανά «πρωταγωνίστρια» όταν η ομάδα της Νέας Σμύρνης είχε φύγει με «άδεια» τα χέρια από ένα παιχνίδι.

Η τελευταία ήττα του Πανιωνίου

Γυρνάμε τον χρόνο πίσω περίπου 1,5 χρόνο. Στις 30 Μαρτίου οι δύο ομάδες ήταν αντιμέτωπες, αλλά αυτή τη φορά για τα Play Offs ανόδου της Super League 2.

Η Καλαμάτα είχε πάρει προβάδισμα μέσα στη Νέα Σμύρνη. Ωστόσο, ο Δημήτρης Κολοβός είχε άμεση «απάντηση» στο τέρμα του Χουάν Κατάλντι.

Παρ’ όλα αυτά, ο Φρίξος Γρίβας ήταν ο άνθρωπος, που μπόρεσε να κάνει τη… διαφορά στο φινάλε σκοράροντας στο 86ο λεπτό, για τη νίκη της ομάδας του!

Από τότε, ο Πανιώνιος μετρούσε ένα σπουδαίο σερί αήττητων παιχνιδιών σε όλες τις διοργανώσεις. Συγκεκριμένα, μετρούσε 14 νίκες και πέντε ισοπαλίες, όμως η Καλαμάτα μπόρεσε ξανά να την κερδίσει, όπως και πριν λίγους μήνες!

Ούσα και πάλι αυτή που «θύμισε» την τελευταία φορά που ηττήθηκε ο «Ιστορικός», για οποιαδήποτε διοργάνωση.