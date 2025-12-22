Ποιος άλλος παίκτης που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Ολυμπιακό, πέτυχε γκολ με (σχεδόν) ψαλιδάκι, λίγες ώρες διαφορά σε σχέση με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί;

Μπορεί να άφησε για λίγο στην άκρη το ελληνικό πρωτάθλημα, παρόλα αυτά ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρήκε τον τρόπο να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα το βράδυ της Κυριακής. Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού έβαλε ΓΚΟΛΑΡΑ στην πρεμιέρα του Μαρόκο στο Κόπα Άφρικα με ένα ΑΠΙΘΑΝΟ εν κινήσει μάλιστα «ψαλιδάκι» που… τρέλανε τον πλανήτη.

Η αιχμή του δόρατος της ομάδας του Πειραιά που έκανε με τα πεπραγμένα του τον κόσμο να ξεχάσει γρήγορα τον Ελ Αραμπί όσο δύσκολο κι αν φάνταζε αυτό, συνεχίζει με την Εθνική ομάδα της πατρίδας του από εκεί που το άφησε. Είναι «καυτός», ομάδες απ’ όλον τον κόσμο τον βάζουν στην μεταγραφική τους λίστα κι εκείνος με το κεφάλι χαμηλά εξακολουθεί να εντυπωσιάζει.

Παρόλα αυτά, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν ήταν ο μόνος (πρώην) ερυθρόλευκος που πέτυχε τρομερό γκολ την Κυριακή. Κι ότι βρίσκεται μέσα στην παρένθεση δεν αφορά τον Μαροκινό σέντερ φορ και το στάτους στους Πειραιώτες αλλά τον έτερο πρωταγωνιστή της ιστορίας μας.

Το μεσημέρι της Κυριακής (21/12) και λίγες μονάχα ώρες πριν ο Ελ Κααμπί ξεσηκώσει το ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι, σε ένα ταπεινό γήπεδο της Ελλάδας ένας συνάδελφός του κέρδισε το χειροκρότημα.

Ο Σεμπά που δεν ξεδίπλωσε στα μέρη μας τις βραζιλιάνικες ρίζες του κατά το πρώτο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό αλλά έμεινε στο μυαλό των φίλων της στρογγυλής θεάς κυρίως για την φυσική του κατάσταση, την πολυεργαλειακή του φύση και την τακτική του αφοσίωση ως «τίμιος», θύμισε την καταγωγή του.

Ο αρχηγός της Μαρκό στο παιχνίδι με τα Χανιά για την 15η αγωνιστική της Super League 2 και με την έναρξη του δευτέρου μέρους, διπλασίωσε τα τέρματα της ομάδας του και τα δικά του γκολ με ένα απίθανο τελείωμα. Σηκώθηκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής, ζύγισε το κάτι ανάμεσα σε ψαλιδάκι και βορ πλανέ για να αφήσει… παγωτό τον αντίπαλο τερματοφύλακα και να πετύχει ένα από τα γκολ ή όχι ΤΟ ΓΚΟΛ της χρονιάς στην δεύτερη τη τάξει διοργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μαγικό τελείωμα και άγγιγμα από τον 33χρονο Σεμπαστιάο ντε Φρέιτας Κόουτο Τζούνιορ, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα το 2015 για χατήρι του Ολυμπιακού. Με τους Πειραιώτες «έγραψε» 61 συμμετοχές και έξι γκολ ενώ ακολούθησαν οι σταθμοί του Ιωνικού (2022-23), του Πανιωνίου (2024-25) και τώρα της Μαρκό στα μέρη μας.