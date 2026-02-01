Πριν λίγες ώρες ανακοίνωσε πως σταματάει το ποδόσφαιρο. Ωστόσο, ο Δημήτρης Σιόβας άλλαξε… θέση στη νέα του ομάδα και σκόραρε δύο φορές!

Δεν πάνε πολλές ώρες, από όταν ο Δημήτρης Σιόβας ανακοίνωσε πως σταματάει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Ωστόσο, ήδη έχει βρει τον νέο προορισμό της καριέρας του. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ανακοινώθηκε από τον Πανναξιακό και κάνει… παρέα στον Κώστα Μανωλά.

Ομάδα τοπικού επανένωσε δίδυμο του Ολυμπιακού προ δεκαετίας Οι αγνοί φαν του τοπικού ποδοσφαίρου και δη εκείνοι των Κυκλάδων και του Πανναξιακού, θα έχουν τη χαρά και την τιμή να απολαμβάνουν κι άλλον πρωην διεθνή στο πρωτάθλημά τους.

Το ντεμπούτο του; Εντυπωσιακό και λίγο «διαφορετικό»! Τι εννοούμε με αυτό;

Όλοι γνωρίζουμε, ότι ο Δημήτρης Σιόβας πως παίζει ως κεντρικός αμυντικός. Όμως, στην ομάδα των Κυκλάδων αγωνίστηκε ως σέντερ φορ. Δηλαδή, ό,τι ακριβώς είχε συμβεί και με τον Κώστα Μανωλά, όταν αποφάσισε να σταματήσει την «πλούσια» επαγγελματική καριέρα του.

Μάλιστα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Πανναξιακού «έπιασε» απευθείας δουλειά και ξεχώρισε! Στο ματς απέναντι στoν AO Πύγου και στη νίκη της ομάδας του με 4-0, έδωσε μία ασίστ, ενώ σκόραρε και δύο φορές από το σημείο του πέναλτι!

Αναλυτικά, το «αντίο» του Δημήτρη Σιόβα από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο:

«Thank you, football.

Από τη σεζόν 2005-2006, όταν ξεκίνησα με όνειρα και φιλοδοξίες το ταξίδι μου στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έως τη σεζόν 2025-2026, που έρχεται η στιγμή να κλείσει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου, κύλησαν 21 χρόνια γεμάτα αγώνες, θυσίες, χαρές, δυσκολίες και στιγμές που θα με συνοδεύουν για πάντα.

Ένα ταξίδι που δεν ήταν ποτέ μόνο αθλητικό, αλλά βαθιά ανθρώπινο και γεμάτο μαθήματα ζωής.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές, τα τεχνικά επιτελεία, τους συμπαίκτες μου και τον φίλαθλο κόσμο που στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη διαδρομή».