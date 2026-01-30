Οι αγνοί φαν του τοπικού ποδοσφαίρου και δη εκείνοι των Κυκλάδων και του Πανναξιακού, θα έχουν τη χαρά και την τιμή να απολαμβάνουν κι άλλον πρωην διεθνή στο πρωτάθλημά τους.

Το νησί της Νάξου έχει πολλά για τα οποία μπορεί να κοκορεύεται προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Εξαγώγιμα προϊόντα που κάνουν κρα, ομορφιά, τουρισμό. Πλέον το ποδοσφαιρικό της καμάρι, ο Πανναξιακός, δίνει έναν λόγο παραπάνω για να στραφούν τα βλέμματα προς το Κυκλαδωνίσι. Ο λόγος;

Βράδυ Παρασκευής 30/1 λίγο πριν βγει ο πρώτος μήνος της χρονιάς και στον Πανναξιακό «τάραξαν τα νερά» γύρω από την… Πορτάρα. Η ομάδα της Νάξου ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημήτρη Σιόβα, συνθέτοντας ξανά το στιβαρό, ελληνικό αμυντικό δίδυμο της περιόδου 2012-14 για τον Ολυμπιακό πριν ο Κώστας Μανωλάς πάρει τις περγαμηνές και τα ταλέντα του για την «Αιώνια Πόλη».

Ο Πανναξιακός προϊδέασε τον κόσμο του με ένα πολύ δύνατο teaser βίντεο για την απόκτηση του Δημήτρη Σιόβα, με διεθνή καριέρα και πρώην μέλος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος ενώ μερική ώρα αργότερα ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση.

Φυσικά σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε η παρουσία του αδερφικού του φίλου και κουμπάρου Κώστα Μανωλά στην ομάδα, ο οποίος είναι και αρχηγός. Όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, ο Δημήτρης Σιόβας τον τελευταίο 1μιση χρόνο όταν αυτό ήταν δυνατό, στεκόταν με κάθε τρόπο δίπλα στον Πανναξιακό και πλέον έφτασε η ώρα να φορέσει και τη φανέλα του.

Οι δύο πρών «ερυθρόλευκοι», μέλη της ομάδας που είχε κοιτάξει στα μάτια την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο UEFA Champions League, έχουν μοιραστεί το γήπεδο 30 φορές σε επίσημο παιχνίδι, με τελευταίο ένα ματς τη σεζόν 2018-19 με την Εθνική ομάδα.

Μάλιστα δεν αποκλείεται να κάνει ντεμπούτο στην αναμέτρηση του Πανναξιακού με τον Πάγο την Κυριακή (1/2, 15:00) για τη Β’ φάση στο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας της ΕΠΣ Κυκλάδων.