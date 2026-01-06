Γνωστή έγιναν οι ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, για να ξεκινήσουν την αναμέτρηση απέναντι στον Ατρόμητο (06/01, 20:00).

Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις υποχρεώσεις του για το 2026, με μία αναμέτρηση για τα Play Offs του Κυπέλλου Ελλάδα Betsson.

Απέναντί του θα βρει τον Ατρόμητο (06/01, 20:00), που έχει ταξιδέψει στην Τούμπα σε μία σημαντική αναμέτρηση, καθώς από αυτή θα προκύψει και ο αντίπαλος του Ολυμπιακού για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για τον ΠΑΟΚ κάτω από την εστία θα είναι ο Δημήτρης Μοναστηρλής. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα είναι οι Τζόντζο Κένι και Ράχμαν Μπάμπα, ενώ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα έχει τους Γιάννη Μιχαηλίδης και Τόμας Κεντζιόρα.

Στα χαφ θα είναι οι Σουαλιχό Μεϊτέ και Μαγκομέντ Οζντόεφ, ενώ μπροστά τους θα είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα παίξει ο Τάισον στο άλλο ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο θα είναι οι: Γκουγκελασβίλι, Νικολακούλης, Σάστρε, Βολιάκο, Θυμιάνης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Χατσίδης, Μπέρδος, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.

Την ίδια ώρα ο Ντούσαν Κέρκεζ επέλεξε τους: Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Καραμάνης, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπάκου, Τσαντίλας.

Στον πάγκο θα είναι οι: Αμπαρτζίδης, Αθανασίου, Μπάτος, Μουντές, Οζέγκοβιτς, Παλμεζάνο, Παπαδόπουλος, Τσακμάκης, Τζοβάρας, Φα Βέερτ, Γκαρσία.