Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ματς με τον ΟΦΗ (03/12, 17:30) και την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η ΑΕΚ μετά από ένα πρόγραμμα-φωτιά σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Η τελευταία της «αποστολή» θα είναι στην OPAP Arena, όπου θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ (03/12, 17:30).

Αμφότερες οι ομάδες έχουν κάνει το 3/3 και με νίκη θα είναι μία… ανάσα από το να «κλειδώσουν» την 4άδα.

Ποιους ποδοσφαιριστές επέλεξαν για τις βασικές ενδεκάδες οι Μάρκο Νίκολιτς και Χρήστος Κόντης;

Για την ΑΕΚ κάτω από την εστία θα είναι ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα είναι οι Μόουζες Οντουμπάτζο και Τζέιμς Πενράις. Στα μετόπισθεν θα παίξουν οι Φελίπε Ρέλβας και Αρόλντ Μουκουντί.

Σρα χαφ θα είναι οι Μάρκο Γκρούγιτς και Ρομπέρτο Περέιρα, ενώ μπροστά τους ο Ζοάο Μάριο. Στη μία πλευρά της επίθεσης θα παίξει ο Δημήτρης Καλοσκάμης, στην άλλη ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά και στην κορυφή ο Λούκα Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο, Πενράις, Μουκουντί, Ρέλβας, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Περέιρα, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Στρακόσα, Πήλιος, Γιόνσον, Γκατσίνοβιτς, Ρότα, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Καραργύρης, Κοσίδης, Ψυρόπουλος.

Την ίδια ώρα, ο ΟΦΗ θα ξεκινήσει την αναμέτρηση με τους: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης, Λιούις, Ανδρούτσος, Μπαΐνοβιτς, Ροκάνιατς, Θεοδοσουλάκης, Νους, Σαλσέδο.

Στον πάγκο θα είναι οι: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Καραχάλιος, Φούντας, Γκονζάλεθ, Χριστόπουλος, Λαμπρόπουλος, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Στιμαλίδης, Καινουργιάκης.