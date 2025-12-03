Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που θα ξεκινήσουν στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ (03/12, 21:30).

Ώρα για ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Όχι για τη Stoiximan Super League, αλλά για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Η… κληρωτίδα έφερε μία αναμέτρηση «φωτιά», που είναι πολύ σημαντική και για τη βαθμολογία της League Phase. Ο Άρης φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ (03/12, 21:30) σε μία αναμέτρηση, που μπορεί να «κρίνει» και το μέλλον τους στη διοργάνωση.

Λίγη ώρα πριν την έναρξή της έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Θα ξεκινήσουμε με τον γηπεδούχο, Άρη. Κάτω από την εστία θα είναι ο Γιώργος Αθανασιάδης.

Στην άμυνα θα παίξουν οι Νόα Φαντιγκά, Λίντσεϊ Ρόουζ, Πέδρο Άλβαρο και Μάρτιν Φρίντεκ από δεξιά προς τα αριστερά.

Στα χαφ θα είναι οι Κώστας Γαλανόπουλος, Μόντσου και Φρέντικ Γένσεν. Στην τριάδα της επίθεσης θα παίξουν οι Κάρλος Πέρεθ, Ντουντού και Μιχάλης Παναγίδης.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης, Άλβαρο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Πέρεθ, Παναγίδης, Ντουντού.

Στον πάγκο θα είναι οι: Μάικιτς, Καράι, Φαμπιάνο, Γιαννιώτας, Ράτσιτς, Τεχέρο, Μορουτσάν, Μορόν, Νινγκ, Μισεουί, Σίστο, Χαρούπας.

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ θα έχει στην εστία του τον Αντώνη Τσιφτσή.

Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Ζοάν Σάστρε, ενώ αριστερά ο Μπάμπα. Στα στόπερ θα παίξουν οι Γιάννης Μιχαηλίδης και Αλεσάντρο Βολιάκο.

Στα χαφ θα είναι οι Μαγκομέντ Οζντόεφ και Αλεσάντρο Μπιάνκο, ενώ πιο μπροστά τους θα παίξει ο Μαντί Καμαρά.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, στο άλλο ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και στην κορυφή ο Ανέστης Μύθου.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Ζίβκοβιτς, Μύθου.

Στον πάγκο θα είναι οι: Γκουγκεσασβίλι, Μοναστηρλής, Κένι, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Χατσίδης, Τάισον, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.