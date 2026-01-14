Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ (14/01, 18:30), για τη μεταξύ τους «μονομαχία» στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Η μεγάλη «μάχη» για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το ΠΑΟΚ (14/01, 18:30) σε ένα ματς-φωτιά για τη φάση των «8» της διοργάνωσης.

Η ώρα για την πρώτη «σέντρα» πλησιάζει και πλέον γνωρίζουμε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με τον Κωνσταντή Τζολάκη κάτω από την εστία. Οι Κοστίνια, Παναγιώτης Ρέτσος, Ζουλιάν Μπιανκόν και Φρανσίσκο Ορτέγκα θα είναι από δεξιά προς αριστερά στην άμυνα.

Στα χαφ θα είναι οι Ντάνι Γκαρθία και Χρήστος Μουζακίτης, ενώ στο «10» ο Τσικίνιο. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, στο άλλο ο Ζέλσον Μαρτίνς και στην κορυφή ο Μενχτί Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ορτέγκα, Ρέτσος, Μπιανκόν, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Γιαζίτσι, Μαρτίνς, Ταρέμι.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAOK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYPAOK #GreekCup pic.twitter.com/gborot6N2X — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 14, 2026

Tην ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν τη «σέντρα» ήταν αρκετά άτυχος. Κι αυτό, γιατί ο Ζοάν Σάστρε, Μαντί Καμαρά, Κίριλ Ντεσπόντοφ, Δημήτρης Μοναστηρλής και Κώστας Θυμιάνης έμειναν εκτός με ίωση.

Επομένως, κάτω από την εστία θα είναι ο Αντώνης Τσιφτσής. Δεξιά στην άμυνα ο Τζόντζο Κένι, ενώ αριστερά ο Μπάμπα.

Στο δίδυμο στα στόπερ θα έχει τους Γιάννη Μιχαηλίδη και Τόμας Κεντζιόρα. Στο κέντρο θα παίξουν οι Μαγκομέντ Οζντόεφ, Σουαλιχό Μεϊτέ, ενώ στο «10» θα κινηθεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Στις πτέρυγες στην επίθεση θα είναι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον, ενώ στην κορυφή ο Ανέστης Μύθου.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Μύθου.