Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει το πρώτο του «τρίποντο» στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Ποιες είναι οι σκέψεις του Ραζβάν Λουτσέσκου, για το ματς με την ΑΕΛ (29/10, 21:30);

Ο ΠΑΟΚ, μετά τη «βαριά» ήττα κόντρα στον Λεβαδειακό (17/09, 4-1) γνωρίζει πως δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη.

Οι Θεσσαλονικείς, είναι σε εξαιρετικό «φεγγάρι» και θέλουν να δώσουν συνέχεια στο εντυπωσιακό σερί που έχουν «χτίσει».

Για να τα καταφέρουν θα πρέπει να πάρουν το «τρίποντο» απέναντι στην ΑΕΛ (29/10, 21:30) για τη δεύτερή του αναμέτρηση στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Τι έχει στο «μυαλό» του ο Ραζβάν Λουτσέσκου, για τη βασική ενδεκάδα;

Κάτω από τα δοκάρια -κατά πάσα πιθανότητα- θα είναι ξανά ο Αντώνης Τσιφτσής. Δεξιά στην άμυνα θα παίξει ο Τζόντζο Κένι, ενώ στα αριστερά ο Γκρεγκ Τέιλορ.

Στα στόπερ θα είναι οι Αλεσάντρο Βολιάκο και Γιάννης Μιχαηλίδης. Στα χαφ θα είναι οι Αλεσάντρο Μπιάνκο και Μαγκομέντ Οζντόεφ, ενώ στο «10» θα παίξει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Δημήτρης Μπέδρος, ενώ στο άλλο οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Κίριλ Ντεσπόντοφ «παίζουν» για μία φανέλα βασικού.

Για την κορυφή της επίθεσης το προβάδισμα το έχει ο Φέντορ Τσάλοφ.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Βολιάκο, Τέιλορ, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Μπέρδος, Ντεσπόντοφ (Ζίβκοβιτς), Τσάλοφ.