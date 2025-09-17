Διασυρμός για τον ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά και βαριά ήττα που όμοιά της δεν είχε υποστεί στο παρελθόν.

Ο ΠΑΟΚ και ο Λεβαδειακός καθώς θα ήταν άδικο να σταθεί κανείς στο κάζο του «δικεφάλου» και όχι στο επίτευγμα των Βοιωτών, επιβεβαίωσαν ένα ρητό των σπορ. Πως οι πρεμιέρες κρύβουν και εκπλήξεις.

Οι Θεσσαλονικείς γνώρισαν τη συντριβή στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδειάς στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και ανάγκασαν τον κόσμο τους να τους τα… ψάλλει μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Οι γηπεδούχοι είπαν «ευχαριστώ» στα δώρα των φιλοξενούμενων και έφεραν το αποτέλεσμα της 1ης ημέρας του Κυπέλλου. Πολλώ δε μάλλον αν αναλογιστεί κανείς το εύρος του σκορ. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου συνεχίζει να εντυπωσιάζει.

Με δύο γκολ σε δύο λεπτά, στο δεύτερο ημίχρονο, οι Λεβαδειακός μετρέψε το 2-1 σε 4-1 και εξέθεσε τον «δικέφαλο του Βορρά». Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επιχείρησε να σώσει την κατάσταση ρίχντας τους Μύθου, Τάισον, Πέλκα και Μπάμπα στον αγωνιστικό χώρο όμως λίγα άλλαξαν ως προς το αφήγημα του ματς.

ΠΑΟΚ: Δίνει «ανάσες» & ευκαιρίες ο Λουτσέσκου, το πλάνο για το ματς κόντρα στον Λεβαδειακό Δείτε την πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το ματς με τον Λεβαδειακό (17/09, 17:30) και την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Κάπως έτσι, η 44η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες «φύλαγε» και την πιο εμφατική νίκη του Λεβαδειακού επί του ΠΑΟΚ. Ποτέ ξανά στο παρελθόν οι Βοιωτοί δεν είχαν επικρατήσει με παραπάνω από δύο γκολ διαφορά του αντιπάλου τους. Και για να βρει κανείς το μοναδικό 4-2, πρέπει να γυρίσει τον χρόνο πίσω στη σεζόν 1987-88. Το πρώτο… αίμα ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Έξι ήταν όλες κι όλες οι νίκες του Λεβαδειακού από τον ΠΑΟΚ. Η έβδομη αποδείχθηκε και η πιο φαρμακερή. Τα 4 γκολ παθητικό που δέχθηκαν οι Θεσσαλονικείς αποτελούν ισοφάριση της χειρότερης επίδοσής τους στο θεσμό του Κυπέλλου.

Πιο αναλυτικά οι πιο βαριές ήττες των Θεσσαλονικέων στον θεσμό των εκπλήξεων…

84/85 Τελικός ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-4

01/02 Προημιτελικά ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-4

07/08 4η φάση Θρασύβουλος – ΠΑΟΚ 4-2

09/10 Προημιτελικά ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ 4-0

13/14 Τελικός Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 4-1

25/26 League Phase Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1