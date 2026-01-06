Γνωρίζουμε από τώρα τα 3/4 από τα ζευγάρια των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς απομένει μονάχα μία «εκκρεμότητα».

Ακόμα ένας γύρος για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson φτάνει στο τέλος του. Άρης, Κηφισιά και ΠΑΟΚ μπόρεσαν να περάσουν από τη διαδικασία των Play Offs, αφού «πέταξαν» εκτός τους Παναιτωλικό, Βόλο και Ατρόμητο αντίστοιχα.

Επομένως, γνωρίζουμε τα 3/4 ζευγάρια της φάσης των «8», που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα (12-13-14/01). Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Άρη, ο Λεβαδειακός την Κηφισιά, ενώ ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ.

O Άρης «έσπασε» την «κατάρα» της νέας χρονιάς, μετά το 2020! (video) Ο Άρης μπήκε με το… δεξί στη νέα χρονιά. Σε ένα γεγονός, που τα τελευταία χρόνια είναι η αλήθεια δεν μας είχε «συνηθίσει»!

Η μοναδική ομάδα, που δεν γνωρίζει τον αντίπαλό της είναι η ΑΕΚ. Η «Ένωση» περιμένει στα προημιτελικά, καθώς θα παίξει με τον νικητή απ’ το ΟΦΗ – Asteras AKTOR (07/01, 17:00) που θα κάνει «σέντρα» σε λίγες ώρες.

Να υπενθυμίσουμε, πως οι αγώνες στα προημιτελικά είναι μονοί, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρξει νικητής δεν θα υπάρξει ισοπαλία, αλλά απευθείας πέναλτι.

Στα ημιτελικά θα επιστρέψουμε στο «συνηθισμένο σύστημα», αφού τα ματς θα είναι διπλά και θα έχουμε κανονικά παράταση, αν μετά από 180 λεπτά δεν υπάρξει κάποια ομάδα που έχει το… προβάδισμα.

Ο Καραμάνης αστοχεί! Ο Δικέφαλος είναι στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας!



PAOK:🟢🟢🟢🟢🟢

Atromitos:🟢🟢🟢🟢🔴#PAOKATR #GreekCup #OurWay — PAOK FC (@PAOK_FC) January 6, 2026

Αναλυτικά, το «μονοπάτι» στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson:

Προημιτελικοί:

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – Άρης

Λεβαδειακός – Κηφισιά

ΑΕΚ – ΟΦΗ/Asteras AKTOR

Ημιτελικοί:

Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ VS Παναθηναϊκός ή Άρης

Λεβαδειακός – Κηφισιά VS ΑΕΚ ή ΟΦH/Asteras AKTOR

Τελικός:

Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκός/Άρης VS Λεβαδειακός/Κηφισιά ή ΑΕΚ/ΟΦΗ VS Asteras AKTOR