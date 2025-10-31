Οι αντιδράσεις του Ράφα Μπενίτεθ στο Ατρόμητος-Παναθηναϊκός ήταν γεμάτες ένταση και πάθος. Συνεχώς όρθιος ο Ισπανός προπονητής.

Ο Ατρόμητος πήγε να βάλει δύσκολα στον Ράφα Μπενίτεθ, στο μόλις δεύτερο παιχνίδι του Ισπανού προπονητή στην Ελλάδα, αλλά ο Παναθηναϊκός ανέτρεψε την κατάκτηση.

Ο Πέδρο Τσιριβέγια ανέλαβε τον ρόλο του «μαέστρου» και μοίρασε δύο ασίστ. Οι Μίλος Πάντοβιτς και Φίλιπ Μλαντένοβιτς τις αξιοποίησαν ιδανικά και ο Παναθηναϊκός ανέτρεψε το προβάδισμα που είχε δώσει ο Μπάκου στον Ατρόμητο στο 36ο λεπτό και επικράτησε με 2-1 στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη διοργάνωση και τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη επί Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ξεχώρισε τα θετικά και τα αρνητικά, μετά την ανατροπή του Παναθηναϊκού Για ποιους λόγους χάρηκε ο Ράφα Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό και ποιο είναι το αρνητικό στοιχείο, από το ματς με τον Ατρόμητο.

Ο νέος προπονητής των «πρασίνων», προφανώς και βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Μετά το ματς, όπως συνηθίζεται, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με όσα δεν «έπιασαν» οι κάμερες κατά τη διάρκεια του ματς. Σε αυτό, ο Ράφα Μπενίτεθ είναι συνεχώς όρθιος, μέσα στο πάθος και την ένταση, δίνοντας οδηγίες προς τους παίκτες του.

Δείτε την παρακάμερα του αγώνα, από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός: