Για ποιους λόγους χάρηκε ο Ράφα Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό και ποιο είναι το αρνητικό στοιχείο, από το ματς με τον Ατρόμητο.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 με τον Ράφα Μπενίτεθ στην τεχνική του ηγεσία, καθώς γύρισε τούμπα το ματς με τον Ατρόμητο, επικρατώντας με 1-2 (29/10), στην 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Ισπανός τεχνικός είδε την ομάδα του να βγάζει αντίδραση, ένα στοιχείο για το οποίο χάρηκε αρκετά, όπως τόνισε στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, ήταν ευχαριστημένος και για τους παίκτες που αγωνίστηκαν, ενώ δεν είχαν χρόνο συμμετοχής.

Παρ’ όλα αυτά, στάθηκε και σε ένα αρνητικό, που δεν ήταν άλλο από τους τραυματισμούς που προέκυψαν για το «τριφύλλι».

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ:

«Είμαι ικανοποιημένος με την προσπάθεια των παικτών και την προσέγγισή μας στο ματς. Χάρηκα με την αντίδραση μετά το γκολ που είχαμε δεχθεί. Χάρηκα για τους παίκτες που δεν είχαν αρκετό χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα.

Στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε ορισμένες ευκαιρίες για γκολ. Το μοναδικό αρνητικό της σημερινής εμφάνισης είναι κάποιοι τραυματισμοί και ενοχλήσεις…

Έπρεπε να βοηθήσουμε τους παίκτες ν’ αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και ταίριαζε στα χαρακτηριστικά των παικτών αυτός ο σχηματισμός που επιλέξαμε…».