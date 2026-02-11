Ο ΟΦΗ θα είναι ξανά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και μπαίνει σε ένα πολύ «κλειστό» κλαμπ ομάδων!

Μετά την περασμένη σεζόν, ο ΟΦΗ θα βρεθεί για δεύτερη διαδοχική φορά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, έχοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο!

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη αψήφησε κάθε δυσκολία που αντιμετώπισε και επικράτησε με 1-0 (11/02) του Λεβαδειακού, στον επαναληπτικό των ημιτελικών, μετά το ισόπαλο 1-1 στην Κρήτη, στο πρώτο ματς.

Ο Σαλσέδο άφησε από νωρίς τους Κρητικούς με παίκτη λιγότερο, καθώς αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης, όμως ο αρχηγός, Βασίλης Λαμπρόπουλος, «μίλησε» και έστειλε την ομάδα του σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό.

Κάπως έτσι, ο ΟΦΗ έγινε μόλις η τρίτη επαρχιακή ομάδα, που θα βρεθεί σε back-to-back τελικούς Κυπέλλου Ελλάδας.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά τις χρονιές 1958 και 1959, όταν η Δόξα Δράμας έφτασε μέχρι το φινάλε της διαδρομής. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, όμως, γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Έπειτα, είχε έρθει η σειρά της ΑΕΛ, το 1984 και το 1985. Οι «βυσσινοί» ηττήθηκαν στον πρώτο τους τελικό από τον Παναθηναϊκό με 2-0, ενώ τη δεύτερη σερί χρονιά που βρέθηκαν εκεί, επικράτησαν του ΠΑΟΚ με 4-1 και κατέκτησαν το τρόπαιο!