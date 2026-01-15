Τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson «σχηματίστηκαν», όμως υπάρχει μία σημαντική διαφορά, συγκριτικά με τη διεξαγωγή της νοκ-άουτ φάσης, έως τώρα, στη διοργάνωση.

Οι τέσσερις ομάδες που έμειναν «ζωντανές» στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson έγιναν γνωστές, μετά το βράδυ της Τετάρτης (14/01).

Λεβαδειακός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα συναντηθούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης, με τους πρώτους δύο να «διασταυρώνονται» στο ένα ζευγάρι, ενώ στο άλλο θα κοντραριστούν οι δύο τελευταίοι.

Η φετινή σεζόν είναι ιδιαίτερη για το Κύπελλο Ελλάδας. Για πρώτη φορά, διεξήχθη με τη μορφή της League Phase, αντίστοιχης με ό,τι ισχύει και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.

Έπειτα, με την είσοδο των ομάδων στη νοκ-άουτ φάση, υπήρξε μία διαφοροποίηση, σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Τόσο η ενδιάμεση φάση, όσο και τα προημιτελικά διεξήχθησαν με μονές αναμετρήσεις.

Ολοκληρώθηκε το… παζλ των ημιτελικών: Οι σημαντικές ημερομηνίες & οι «μονομαχίες» Φτάνουμε προς την τελική ευθεία για τον νικητή του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson! Τα ζευγάρια των ημιτελικών και οι σημαντικές ημερομηνίες του θεσμού.

Μάλιστα, δεν προβλεπόταν η παράταση σε περίπτωση ισοπαλίες, αλλά αντίθετα, οι ομάδες οδηγούνταν απευθείας στα πέναλτι. Όπως συνέβη στην περίπτωση του ζευγαριού του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο.

Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση αλλάζει στα ημιτελικά. Πλέον, θα διεξαχθούν δύο παιχνίδια, ένα στην έδρα κάθε ομάδας.

Παράλληλα, στο ενδεχόμενο που δεν υπάρξει νικητής μετά τα δύο 90λεπτα, θα ακολουθήσει παράταση και αν είναι απαραίτητο, η ομάδα που θα προκριθεί θα προκύψει από τη διαδικασία των πέναλτι. Φυσικά, δεν ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ.