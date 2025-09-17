Δείτε την πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το ματς με τον Λεβαδειακό (17/09, 17:30) και την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει το ταξίδι του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, στην έδρα του Λεβαδειακού (17/09, 17:30).

Οι Θεσσαλονικείς θα ψάξουν την πρώτη τους νίκη στον θεσμό, έχοντας αρκετές απουσίες. Εκτός παραμένουν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κίριλ Ντεσπόντοφ, με τον πρώτο να έχει ίωση, ενώ ο δεύτερος να είναι τραυματίας.

Παράλληλα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Γίρι Παβλένκα, Ντέγιαν Λόβρεν, Μαγκομέντ Οζντόεφ και Γιώργο Γιακουμάκη, για λόγους ξεκούρασης.

Κάτω από τα δοκάρια θα κάνει ντεμπούτο ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι. Δεξιά στην άμυνα αναμένεται να είναι ο Ζοάν Σάστρε, ενώ αριστερά ο Γκρεγκ Τέιλορ.

Στα μετόπισθεν το δίδυμο Τόμας Κεντζιόρα και Αλεσάντρο Βολιάκο, μοιάζει να έχει προβάδισμα. Στη μεσαία γραμμή οι Αλεσάντρο Μπιάνκο και Μαντί Καμαρά έχουν τον «πρώτο λόγο» για την ενδεκάδα, ενώ στη θέση «10» πιθανότατα θα είναι ο Δημήτρης Πέλκας.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης όλα δείχνουν θα είναι ο Δημήτρης Χατσίδης, στο άλλο ο Λούκα Ιβάνουσετς, ενώ στην κορυφή ο Φέντορ Τσάλοφ.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Τέιλορ, Βολιάκο, Κεντζιόρα, Καμαρά, Μπιάνκο, Πέλκας, Χατσίδης, Ιβάνουσετς, Τσάλοφ.