Όσα δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, σχετικά με την παρουσία Ελλήνων διαιτητών στα ματς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, μίλησε πριν από την κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και παρουσίασε τη νέα πολιτική που σκοπεύει να ακολουθήσει φέτος η Ομοσπονδία, σε συνεργασία με την ΚΕΔ, σχετικά με τη διαιτησία της διοργάνωσης.

Όπως αποκάλυψε, ύστερα από συμφωνία με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, στα φετινά παιχνίδια του Κυπέλλου –και συγκεκριμένα στα σημαντικότερα ματς– ο διαιτητής του αγώνα θα είναι Έλληνας, ενώ στο VAR θα ορίζεται ξένος διαιτητής.

Το πρόγραμμα στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Άρης – ΠΑΟΚ στη League Phase! Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, όπως προέκυψε μετά την κλήρωση της Τετάρτης (03/09).

Αναλυτικά, το απόσπασμα των δηλώσεων του Μάκη Γκαγκάτση:

«Μετά από συνεννόηση με την ΚΕΔ, στόχος είναι τα παιχνίδια να τα διαιτητεύσουν Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένοι στο VAR.

Ήταν κάτι που σκεφτόμασταν και πέρσι, αλλά φέτος μετά από εισήγηση της ΚΕΔ, νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε να το προχωρήσουμε ώστε να δώσουμε και στους Έλληνες διαιτητές τη δυνατότητα να διαιτητεύσουν κάποια παιχνίδια μεταξύ μεγάλων ομάδων.

Σαφώς και θα υπάρχουν ξένοι στο VAR, τουλάχιστον όσον αφορά τη φετινή χρονιά και ελπίζουμε κι αυτό εδώ το στοίχημα να πετύχει, ώστε σιγά-σιγά να ξέρουμε ότι οι Έλληνες διαιτητές μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια παιχνίδια».