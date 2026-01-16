Το μεγάλο «μπαμ» της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας έσκασε από νωρίς την Τετάρτη (14/1) στην Αθήνα. Οι ανεβασμένοι Κρητικοί του Χρήστου Κόντη ανέβηκαν στην Αθήνα με μία (κρυφή) φιλοδοξία. Να διεκδικήσουν για δεύτερη σερί χρονιά την κούπα. Πιο έτοιμοι και πιο αποφασισμένοι αυτή τη φορά. Και έφυγαν με το εισιτήριο για τα ημιτελικά στα μπαγκάζια τους.

Το γκολ του Σαλσέδο σόκαρε την αγνώριστη μετά την διακοπή ΑΕΚ που έχει ζητήματα να διορθώσει και έστειλε τους Κρητικούς στον… έβδομο ουρανό. Σε μια βραδιά και εμφάνιση που θα θυμούνται για χρόνια οι πρωταγωνιστές και οι άνθρωποι του ΟΦΗ, η φιλοξενούμενη ομάδα έσπασε και το «ρόδι» μεταξύ άλλων.

Δυόμιση χρόνια μετά το πρώτο παιχνίδι της «Ένωσης» στο νέο της σπίτι, βρέθηκε επαρχιακή ομάδα στην Ελλάδα που το… άλωσε, θέτοντας την ΑΕΚ εκτός συνέχειας διεκδίκησης του Κυπέλλου.

Μεγάλο και σημαντικό το επίτευγμα του ΟΦΗ που θα διεκδικήσει την παρουσία του σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό κόντρα στην ομάδα, ο προπονητής της οποίας ξέρει πώς είναι να αποκλείεις την ΑΕΚ. Σε συνθήκες τελείως διαφορετικές βέβαια σε σχέση με αυτές που τα κατάφεραν οι «Ομιλήτες».

Μόνο ο ΟΦΗ: Οι Κρητικοί έσπασαν μεγάλο ρεκόρ της ΑΕΚ στο «σπίτι» της Ιστορική μέρα για τον ΟΦΗ που άλωσε την OPAP Arena, απέκλεισε την ΑΕΚ και θα έχει έναν λόγο ακόμα να το θυμάται.

Η μοίρα τα έφερε έτσι που η τελευταία ομάδα από την ελληνική επαρχία που σταμάτησε την πορεία της ΑΕΚ από τον θεσμό των εκπλήξεων ήταν η Καβάλα του Νίκου Παπαδόπουλου την αγωνιστική περίοδο 2012-13. Στα «μαύρα» χρόνια των κιτρινόμαυρων, λίγους μήνες πριν υποβιβαστεί μετά από 89 χρόνια και ξεκινήσει το ταξίδι της «αναγέννησης», η ΑΕΚ των Ελλήνων και των ηρώων έμεινε εκτός συνέχειας από τον τρίτο γύρο κόντρα στην Καβάλα σε διπλά παιχνίδια.

Προπονητής της ομάδας των Αργοναυτών τότε ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος, νυν αρχιτέκτονας του Λεβαδειακού που έχει κερδίσει το χειροκρότημα και ο οποίος είχε αναλάβει λίγες μέρες πριν τα «διπλά» παιχνίδια.

Σκόρερ και δήμιος της «Ένωσης» ήταν ένας πρώην της. Ο Ενσαλίβα σκόραρε στο 54′ και έθεσε νοκ άουτ το σύνολο του Λίνεν που είχε για βασικές επιλογές Μπουγαϊδη, Γροντή, Τσουκαλά, Σταμάτη, Γροντή, Γκερέρο, Τσούπρο, Αρκούδα, Αραμπατζή στο τέρμα, Τσίτα και Κουτρουμπή μεταξύ άλλων.