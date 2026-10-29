Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, μετά τη λήξη του Παναθηναϊκός – Άρης (28/10, 2-1), «ξεχώρισε» μία 3άδα παικτών!

To 3/3 έγινε για τον Παναθηναϊκό στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες κόντρα στον Άρη (28/10, 2-1). Όλα έδειχναν ότι οδεύουμε για την ισοπαλία, αλλά τελικά το γκολ ήρθε στα… χασομέρια.

Ο Έλμιν Ραστόντερ, με μία έμπνευση της στιγμής, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και τελικά έδωσε τη νίκη στην ομάδα του!

Γιατί ο Νίστρουπ «ξεχώρισε» τη νίκη κόντρα στον Άρη & η ατάκα για τον Ραστόντερ (video) Ο Παναθηναϊκός αν και δυσκολεύτηκε κέρδισε τον Άρη (28/10, 2-1), με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να «κρατάει» πράγματα και να… δίνει μία ατάκα για τον Έλμιν Ραστόντερ.

Σε ένα ματς που ο Τζέικομπ Νίστρουπ είχε την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν έχουν πάρει μεγάλο «όγκο» παιχνιδιών.

Μετά τη λήξη του ματς με τους Θεσσαλονικείς ο Δανός τεχνικός μίλησε ξεχωριστά για τρεις ποδοσφαιριστές του.

Για την ακρίβεια, στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για μία 3άδα που τον άφησε απόλυτα ικανοποιημένο!

Η 3άδα που «ξεχώρισε» ο Νίστρουπ

Σωτήρης Κοντούρης, Γιώργος Κάτρης και Έλμιν Ραστόντερ είναι τρεις παίκτες που πήραν την ευκαιρία.

Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά, με τον προπονητή τους να είναι πολύ χαρούμενος από την απόδοσή τους.

Ο πρώτος, εκτός από αρκετές καλές στιγμές, πέτυχε και το πρώτο τέρμα της ομάδας του.

Παράλληλα, ο Έλληνας αμυντικός είχε μία πολύ καλή εμφάνιση, φωνάζοντας βροντερά «παρών» για τη συνέχεια.

Για τον Ελμίν Ραστόντερ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ο ποδοσφαιριστής από τη Βόρεια Μακεδονία μοιάζει να είναι ο τέταρτος στην ιεραρχία σέντερ φορ.

Παρ’ όλα αυτά, απέναντι στον Άρη (28/10, 2-1) ήταν ο X-Factor, αφού με δικό του τέρμα η ομάδα πήρε το «τρίποντο»!

Μία 3άδα ποδοσφαιριστών που ξεχώρισε και ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν μπόρεσε να μην κάνει ειδική αναφορά, μετά τη λήξη του αγώνα.

Αναλυτικά, τι είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ:

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος για τους παίκτες που δεν έχουν παίξει πολύ, ακόμα κι αν αξίζουν να παίζουν περισσότερο. Τον Κάτρη τον Κοντούρη και τον Ραστόντερ. Και οι τρεις ήταν εξαιρετικοί. Ο Έλμιν σκόραρε ξανά. Ο λόγος που είμαι πολύ ικανοποιημένος είναι ότι αυτοί οι παίκτες περιμένουν υπομονετικά να πάρουν χρόνο συμμετοχής και έπαιξαν σε υψηλό επίπεδο».