Ο Παναθηναϊκός αν και δυσκολεύτηκε κέρδισε τον Άρη (28/10, 2-1), με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να «κρατάει» πράγματα και να… δίνει μία ατάκα για τον Έλμιν Ραστόντερ.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 3/3 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, σε ένα ματς-φωτιά. Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν τον Άρη (28/10, 2-1) στο ΟΑΚΑ, σε μία αναμέτρηση που κρίθηκε στο… νήμα.

Τα γκολ των Σωτήρη Κοντούρη και Τίνο Κανταβέρε έμοιαζε ότι θα είναι και τα μοναδικά.

Ωστόσο, ο Έλμιν Ραστόντερ στο 90ό λεπτό, με μία έμπνευση της στιγμής έδωσε και τη νίκη στην ομάδα του!

Παρά τη δυσκολία του «τριπόντου», ο Τζέικομπ Νίστρουπ «κράτησε» πράγματα.

Πιο συγκεκριμένα, στις δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ ΦΜ TV τόνισε ότι είναι ικανοποιημένος από όσους έπαιξαν, ξεκουράζοντας παράλληλα άλλους.

Την ίδια ώρα, μίλησε και για τον Έλμιν Ραστόντερ στάζοντας… μέλι για την εργατικότητά του.

Αναλυτικά, τι είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ:

«Ήταν δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε έναν σκληρό αντίπαλο που είναι σε καλή φόρμα. Έπρεπε να δουλέψουμε σκληρά για να φτάσουμε στη νίκη. Ο Ράστοντερ σκόραρε ξανά, είναι ένα παιδί που δουλεύει σκληρά. Προχωράμε.

Ήταν σημαντικό ότι κερδίσαμε σε μια δύσκολη μέρα, στα πρώτα 30 λεπτά ήμασταν αρκετά καλοί. Φυσικά και θέλαμε να κάνουμε ροτέισον. Είναι θετικό ότι κάναμε ροτέισον πριν από έναν σημαντικό αγώνα, αλλά δώσαμε χρόνο σε παιδιά που δεν είχαν χρόνο σημαντικό και έδειξαν πόσο καλοί είναι».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ: