Ο Μιχάλης Γρηγορίου ήταν αρκετά απογοητευμένος, μετά την ήττα του Άρη από τον Παναθηναϊκό (28/10, 1-2).

Ο Άρης δέχτηκε μία ήττα-μαχαιρία, καθώς μέχρι το 89ο λεπτό είχε την ισοπαλία κόντρα στον Παναθηναϊκό (28/10, 1-2).

Ωστόσο, το γκολ του Έλμιν Ραστόντερ «χώρισε» τις δύο ομάδες και άφησε τους «κίτρινους» τέσσερις βαθμούς.

Σε ένα ματς που ο Μιχάλης Γρηγορίου εμφανίστηκε πάρα πολύ απογοητευμένος στη λήξη του.

Ο Έλληνας τεχνικός στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου δεν μπορούσε να κρύψει την «πικρία» του.

Χαρακτήρισε: «άδικη» την ήττα, καθώς θεώρησε πως η ομάδα του είχε μία πολύ καλή εμφάνιση.

Γι’ αυτό και αν έδωσε πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες του έφυγε και με ένα «παράπονο».

Αναλυτικά, τι είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου:

«Νομίζω και εγώ και ο συνάδελφός μου ότι κάναμε ένα απαραίτητο rotation, προκειμένου να φρεσκάρουμε τις ομάδες μας, βλέποντας και τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Στο πρώτο ημίχρονο δεχτήκαμε πολύ νωρίς το πρώτο γκολ από τον Παναθηναϊκό, περισσότερο από μία ασυνεννοησία στα μετόπισθεν. Είχαμε όμως προϋποθέσεις και νομίζω ότι σταθήκαμε πάρα πολύ καλά.

Θυμάμαι χαρακτηριστικά τρεις περιπτώσεις, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, στις οποίες θα έπρεπε στο τρεις εναντίον δύο να έχουμε καλύτερες επιλογές και να τελειώσουμε τις φάσεις, ώστε να πετύχουμε κάποιο γκολ. Γενικά είχαμε αρκετές προϋποθέσεις και πατήσαμε αρκετές φορές στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού.

Στο δεύτερο ημίχρονο θέλαμε, από ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο και μετά, να ρισκάρουμε, να πάρουμε περισσότερα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να προσπαθήσουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Κάτι που καταφέραμε αρχικά, καθώς πετύχαμε το γκολ.

Είχε και ο Παναθηναϊκός μία τεράστια ευκαιρία, στο τετ α τετ που έβγαλε ο τερματοφύλακάς μας. Είχαμε όμως και εμείς προϋποθέσεις.

Γενικά έγινε ένα ανοιχτό παιχνίδι από εκεί και πέρα, γιατί έχω την εντύπωση ότι και οι δύο ομάδες θέλαμε τη νίκη. Ο Παναθηναϊκός ευτύχησε στο 81ο λεπτό, περισσότερο από μία δική μας αδράνεια, αλλά προφανώς παίζει ρόλο και η ποιότητα του αντιπάλου, να πετύχει ένα γκολ το οποίο νομίζω ότι δεν αξίζαμε.

Δεν αξίζαμε σήμερα να ηττηθούμε. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Προφανώς θα πρέπει να δω το παιχνίδι και να το αναλύσω, ώστε να έχω ακριβέστερη εικόνα, αλλά σαν πρώτη εντύπωση θεωρώ ότι δεν αξίζαμε αυτή την ήττα.

Παρ’ όλα αυτά, απομένει άλλο ένα παιχνίδι. Εννοείται ότι πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι για έναν θεσμό που μας ενδιαφέρει και να προχωρήσουμε.

Συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που κατέβαλαν. Το μυαλό μας είναι ήδη στο παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στον Λεβαδειακό και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις, αλλά κυρίως τα νικηφόρα αποτελέσματα, που είναι και το ζητούμενο για εμάς».

Για την κατάσταση των τραυματιών ενόψει του αγώνα με τον Λεβαδειακό:

«Ο μόνος σίγουρος, και νομίζω ότι γι’ αυτό τον αφήσαμε στη Θεσσαλονίκη, είναι ο Ράτσιτς, ο οποίος υπολογίζεται για την Κυριακή. Ο Μπρούμα, ο Μορόν και ο Μανού όχι ακόμα. Ο Γιαννιώτας είναι αμφίβολος. Θα δούμε πώς θα πάει, αρχής γενομένης από αύριο, αν θα πάρει κάποιο κομμάτι της προπόνησης, ώστε να υπολογίζεται για την Κυριακή».

Για το ντεμπούτο και την πρώτη ασίστ του Παπασαραφιανού:

«Το έχω ξανατονίσει. Αυτά τα παιδιά αποτελούν ούτως ή άλλως ένα κομμάτι με το οποίο θέλουμε να ασχοληθούμε. Ο Παπασαραφιανός πριν από λίγο διάστημα έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με την Εθνική ομάδα. Γενικά και στις προπονήσεις είναι πάρα πολύ καλός. Αυτά τα παιδιά αξίζουν προσοχής και αυτό προσπαθώ να κάνω και εγώ από την πλευρά μου. Έχουν ένα τεράστιο μέλλον μπροστά τους».

Για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ο Παπασαραφιανός και στο πρωτάθλημα:

«Προφανώς και θα προσπαθήσουμε κάποια στιγμή αυτά τα παιδιά να πάρουν χρόνο συμμετοχής και στο πρωτάθλημα. Εννοείται αυτό, αρκεί να μας δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία».