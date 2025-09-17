Επικίνδυνος σε πολλά σημεία ο αγωνιστικός χώρος στο Αιγάλεω, από το οποίο πέρασε η ΑΕΚ στην πρεμιέρα της στην League Phase του Κυπέλλου.

Η φάση των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας επέστρεψε με την ΑΕΚ να κάνει ποδαρικό με το δεξί στο «Σίτι», σε ένα ματς με μπόλικους κινδύνους. Κυρίως λόγω του κάκιστου αγωνιστικού χώρου που σε πολλά σημεία θύμισε «χωράφι».

Η «Ενωση» έβαλε τους πρώτους τρεις βαθμούς στο σακούλι, χάρις σε γκολ του Πιερό από τα μισά του πρώτου μέρους, σε ένα ματς που δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας παρότι είχε τις «στιγμές» του. Δύσκολα θα μπορούσε άλλωστε να συμβεί αυτό είτε λόγω της διαφοράς δυναμικής των δύο ομάδων, είτε λόγω της αναθεωρητικής προσέγγισης του Νίκολιτς (άλλαξε και τους 11) είτε κυρίως λόγω του αγωνιστικού χώρου στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης».

Λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού πάντως, οι γηπεδούχοι απείλησαν και έφτασαν κοντά στην ισοφάριση όμως το σουτ του Κουϊρουκίδη, σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Το τρίποντο και η ουσία είναι αυτά που μένουν στον τελικό απολογισμό καθώς και η πρώτη εμφάνιση του Ζοάο Μάριο με τα «κιτρινόμαυρα». Το νεό μεταγραφικό απόκτημα της «Ένωσης» μάλιστα λίγο έλειψε να χριστεί και σκόρερ όμως αρχικά ο Τσιμόπουλος (αντίπαλος γκολκίπερ) και αργότερα ένας αντίπαλος που έβαλε την κόντρα στην τελική του προσπάθεια, του τη… χάλασαν.

Αυτό ήταν το έβδομο επίσημο παιχνίδι από την αρχή της σεζόν και πέμπτο σερί που η ΑΕΚ κράτησε ανέπαφη την εστία της, με τον Μπρινιόλι να την υπερασπίζεται στο παιχνίδι με το Αιγάλεω.

Στο γήπεδο βρέθηκε και ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την ομάδα.