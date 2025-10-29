Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ετοιμάζει πολλές αλλαγές, για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο (29/10, 17:30). Ποιοι έχουν το προβάδισμα για τη βασική ενδεκάδα;

Η ποδοσφαιρική δράση στην Ελλάδα δεν… σταματάει. Μπορεί πριν από ελάχιστες ώρες να είχαμε τους αγώνες της Stoiximan Super League, αλλά τώρα ήρθε η ώρα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για τη δεύτερή του αναμέτρηση στη στη League Phase, καθώς θα αντιμετωπίσει τον Βόλο (29/10, 17:30) στο Γ. Καραϊσκάκης.

Σε μία αναμέτρηση, όπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ετοιμάζει ολικό «λίφτινγκ», ποιοι έχουν το προβάδισμα για τη βασική ενδεκάδα;

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα είναι κάτω από την εστία. Ζουλιάν Μπιανκόν και Γκουστάβο Μάνσα θα είναι το δίδυμο στα στόπερ.

Αριστερά στην άμυνα θα είναι ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι και δεξιά οι Ροντινέι και Αλέξης Καλογερόπουλος διεκδικούν τη θέση, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να έχει προβάδισμα.

Λορέντσο Σιπιόνι και Χρήστος Μουζακίτης αναμένεται να είναι στα χαφ, με τον Νασιμέντο να διεκδικεί μία θέση.

Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ, ενώ από πίσω του όλα δείχνουν ότι θα κινηθούν οι Σταύρος Πνευμονίδης, Γιουσούφ Γιαζίτσι και Γκαμπριέλ Στρέφετσα.

⚪️ 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 🔴



🆚 Volos NFC

🕟 17:30 (GR)

🏆 Greek Cup

📌 G. Karaiskakis pic.twitter.com/sctmMFEwbW — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 29, 2025

Αναλυτικά, η πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Καλογερόπουλος (Ροντινέι), Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Μουζακίτης (Νασιμέντο), Πνευμονίδης, Στρεφέτσα, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ.