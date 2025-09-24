Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού, για το ματς με τον Asteras AKTOR (24/09, 17:00) και τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Ολυμπιακός «μπαίνει» στο «νέο format» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Οι «ερυθρόλευκοι» θα ξεκινήσουν το «ταξίδι» τους, για την υπεράσπιση του τίτλου στην Τρίπολη, απέναντι στον Asteras AKTOR (24/09, 17:00).

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Το πρόγραμμα στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Άρης – ΠΑΟΚ στη League Phase! Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, όπως προέκυψε μετά την κλήρωση της Τετάρτης (03/09).

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη κάτω από την εστία. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Ζουλιάν Μπιανκόν, ενώ αριστερά ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Στα μετόπισθεν θα παίξουν οι Αλέξανδρος Καλογερόπουλος και Γκουστάβο Μάνσα, με τον Βραζιλιάνο να κάνει ντεμπούτο.

Στα χαφ θα είναι οι Ντάνι Γκαρθία και Ντιόγο Νασιμέντο. Η μεσοεπιθετική τριπλέτα πίσω από τον Μεχντί Ταρεμί θα αποτελούν οι Γιουσούφ Γιαζίτσι, Ρεμί Καμπελά και Σταύρος Πνευμονίδης.

H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία, Νασιμέντο, Γιαζίτσι, Καμπελά, Πνευμονίδης, Ταρέμι.