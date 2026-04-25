Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ (25/04, 20:30), για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η μεγάλη ώρα έφτασε. Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson κάνει φινάλε, αφού ΠΑΟΚ και ΟΦΗ (25/04, 20:30) θα αναμετρηθούν στον τελικό στο Πανθεσαλικό.

Σε μία αναμέτρηση που μπορεί να φέρει «νέα δεδομένα» και στη Stoiximan Super League, σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς έγιναν γνωστές και οι επιλογές των δύο προπονητών.

Για τον ΠΑΟΚ κάτω από την εστία θα είναι ο Αντώνης Τσιφτσής. Τζόντζο Κένι, Τόμας Κεντζιόρα, Γιάννης Μιχαηλίδης και Μπάμπα θα είναι στην τετράδα της άμυνας.

Στα χαφ ο Μαγκομέντ Οζντόεφ θα έχει στο πλευρό του τον Σουαλιχό Μεϊτέ, ενώ στο «10» θα παίξει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στα εξτρέμ θα παίξουν οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Ανέστης Μύθου.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου.

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ θα είναι οι: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάντσες, Τέιλορ, Βολιάκο, Μπιάνκο, Ζαφείρης, Καμαρά, Πέλκας, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Γερεμέγεφ.

Την ίδια ώρα, ο ΟΦΗ θα έχει κάτω από την εστία τον Νίκο Χριστογεώργο. Κρέζιμιρ Κρίζμανιτς, Κώνσταντίνος Κωστούλας, Αχιλλέας Πούγγουρας, Λεβάν Σενγκέλια και Νίκος Αθανασίου θα είναι στην πεντάδα της άμυνας.

Στα χαφ θα ξεκινήσουν οι Ζήσης Καραχάλιος και ο Θανάσης Ανδρούτσος, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Έντι Σαλσέδο. Στο ένα «φτερό» θα παίξει ο Τιάγκο Νους και στο άλλο ο Ταξιάρχης Φούντας.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Σενγκέλια, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νους, Φούντας, Σαλσέδο.

Στον πάγκο του ΟΦΗ θα είναι οι: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Κανελλόπουλος, Νέιρα, Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης, Λαμπρόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Θεοδοσουλάκης, Καινουργιάκης, Ισέκα.