Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. ΟΦΗ και ΠΑΟΚ (25/04, 20:30) έχουν ταξιδέψει στον Βόλο για την αναμέτρηση, που θα δώσει το τρόπαιο σε μία από τις δύο ομάδες.

Σε ένα ματς που μπορεί να φέρει και μεγάλες «αλλαγές» στη Stoiximan Super League. Το «πώς»; Έχει να κάνει με το κλαμπ που θα «πανηγυρίσει» στο τέλος της ημέρας.

Αρχικά, ο Κυπελλούχος την επόμενη σεζόν έχει «εξασφαλισμένη» θέση στην Ευρώπη! Κι όμως, αφού η διοργάνωση «οδηγεί» στα Play Offs του Europa League.

Επομένως, και ο αποκλεισμός να έρθει, τότε θα έχουμε είσοδο στη League Phase του Conference League.

Ας πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Αν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και τερματίσει τρίτος, τότε δεν θα έχουμε καμία απολύτως αλλαγή.

Την ίδια ώρα, αν είναι στη δεύτερη θέση ή και ψηλότερα, τότε το εισιτήριο των Play Offs θα «αντικατασταθεί» με την ομάδα που θα είναι στη θέση Νο.3.

Το ίδιο ισχύει αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να τον προσπεράσει, μόνο που οι «πράσινοι» θα αναγκαστούν να παίξουν από τον 2ο προκριματικό του Europa League.

Αν ο ΟΦΗ πάρει το τρόπαιο τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ «περίπλοκα». Αρχικά, τα Play Offs 5-8 θα «ακυρωθούν», αφού δεν θα έχουν καμία σημασία, με την πέμπτη θέση να μην «βγάζει» στην Ευρώπη!

Παράλληλα, «αλλαγές» θα υπάρχουν και στα Play Offs για τον πρωταθλητή. Οι πρώτες δύο θέσεις θα μείνουν αμετάβλητες, αλλά ο τρίτος της τελικής βαθμολογίας δεν θα είναι στα Play Offs του Europa League, αλλά στον 2ο προκριματικό.

