Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ, για να ξεκινήσουν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά (03/12, 19:30).

Το «βαρύ» πρόγραμμα του Παναθηναϊκού συνεχίζεται με ένα παιχνίδι για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι «πράσινοι» φιλοξενούν την Κηφισιά (03/12, 19:30), θέλοντας να κάνουν το 3/3 στη διοργάνωση.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Γιατί ο Παναθηναϊκός «χάνει» και πάλι τον Ντέσερς; Ο Σίριλ Ντέσερς θα χρειαστεί να απουσιάσει ξανά από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.

Κάτω από την εστία για τον Παναθηναϊκό θα είναι ο Κωνσταντίνος Κότσαρης. Μπροστά του στην άμυνα θα είναι οι Ίνγκι Ίνγκασον και Έλτον Φικάι, ενώ αριστερά και δεξιά θα είναι οι Φίλιπ Μλαντένοβιτς και Γιάννης Κώτσιρας.

Στα χαφ θα είναι οι Αντριάνο Μπρέγκου, Άνταμ Τσέριν και Τάσος Μπακασέτας. Δεξιά και αριστερά του προωηθημένου, Μίλος Πάντοβιτς, θα παίξουν οι Φίλιπ Τζούρισιτς και Ντανιέλ Μαντσίνι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Μπρέγκου, Τσέριν, Μπακασέτας, Μαντσίνι, Τζούρισιτς, Πάντοβιτς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Νραγκόβσκι, Καλάμπρια, Γέντβαϊ, Σιώπης, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Μπόκος, Νίκας, Τερζής, Βιλένα, Σβιντέρσκι, Ντέσερς.

Την ίδια ώρα, ο Σεμπαστιάν Λέτο αποφάσισε να ξεκινήσει την αναμέτρηση με τους: Ξενόπουλος, Σμπώκος, Μποτία, Σόουζα, Μαϊντάνα, Ντίας, Αμανί, Ζέρσον, Πατήρας, Τζίμας και Χριστόπουλος.

Στον πάγκο θα είναι οι: Ρόμπερτς, Χουχούμης, Πέτκοφ, Έμπο, Κωνσταντακόπουλος, Πόμπο, Πέρεθ, Εσκιβέλ, Αντόνισε, Μούσιολικ.