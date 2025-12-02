Ο Σίριλ Ντέσερς θα χρειαστεί να απουσιάσει ξανά από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να «στερηθεί» ξανά τον Σίριλ Ντέσερς από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Μετά το μεγάλο διάστημα που είχε μείνει στα «πιτς» λόγω τραυματισμού, που είχε θέσει και εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Νιγηριανός επιθετικός τίθεται και πάλι εκτός των πλάνων του Ράφα Μπενίτεθ.

Αυτή τη φορά, ο λόγος αφορά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ο Σίριλ Ντέσερς κλήθηκε στην Εθνική Νιγηρίας και έτσι, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να λογαριάζει για τα επόμενα παιχνίδια του, χωρίς τον 30χρονο φορ.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ντέσερς επέστρεψε στη δράση στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, όμως σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα, στις 15 Δεκεμβρίου, οφείλει να αποχωρήσει, ώστε να ενσωματωθεί στην Εθνική Νιγηρίας.

Αυτό σημαίνει πως θα απουσιάσει, δεδομένα, από το ματς Κυπέλλου με την Καβάλα (17/12), αλλά και από το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (21/12), στην Τούμπα, για την Stoiximan Super League.

Η Νιγηρία βρίσκεται σε όμιλο με Τανζανία, Τυνησία και Ουγκάντα, τις οποίες θα αντιμετωπίσει στις 23/12, 27/12 και 30/12, αντίστοιχα.

Οι πιθανότητες να συνεχίσει στις νοκ-άουτ φάσεις του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής είναι αρκετά μεγάλες. Έτσι, δεν είναι απίθανο ο Ντέσερς να «χάσει» και άλλα παιχνίδια των «πρασίνων».