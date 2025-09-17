Το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για την πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Κύπελλο Ελλάδας, απέναντι στο Αιγάλεω (17/09, 16:00).

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το Αιγάλεω (17/09, 16:00) στο Σταύρος Μαυροθαλασσίτης, στην πρεμιέρα της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, και στην αρχική της ενδεκάδα αναμένεται πολλές αλλαγές.

Προφανώς, με το ματς απέναντι στον Λεβαδειακό να έχει προηγηθεί και να έπεται εκείνο απέναντι στην ΑΕΛ, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει στο μυαλό του να δώσει χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς παίκτες και να ξεκουράσει άλλος.

Παράλληλα, όμως, έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του πως το συγκεκριμένο ματς είναι πολύ ιδιαίτερο και λόγω της κακής κατάστασης του αγωνιστικού χώρου.

Μοιάζει δεδομένο, λοιπόν, πως στην αρχική ενδεκάδα, κάτω από τα δοκάρια της ΑΕΚ απέναντι στο Αιγάλεω, θα ξεκινήσει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

Βάσει όσων έχει δείξει έως τώρα ο Σέρβος τεχνικός της «Ένωσης», προβάδισμα για το δεξί άκρο της άμυνας έχει ο 20χρονος Χρήστος Κοσίδης. Άλλωστε, στο τελευταίο ματς της ΑΕΚ, ο Οντουμπάτζο ήταν εκτός αποστολής, ενώ ο νεαρός αμυντικός στον πάγκο της «Ένωσης».

Από εκεί και πέρα, Βίντα και Χρυσόπουλος θα αποτελέσουν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, ενώ ο Πενράις θα αγωνιστεί ως αριστερός μπακ.

Στα χαφ, θέση αναμένεται να πάρει ο Λιούμπισιτς και ένας εκ των Γκρούγιτς ή Γιόνσον. Δεδομένα, πάντως, ο Μάρκο Γκρούγιτς θα πάρει αγωνιστικά λεπτά, όπως και ο Ζοάο Μάριο. Αντιθέτως ο Λούκα Γιόβιτς αναμένεται να προστατευθεί.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αναμένεται να αποτελέσει μαζί με τους Καλοσκάμη και Κοϊτά την τριάδα πίσω από τον Πιερό, στην περίπτωση που η ΑΕΚ δεν παίξει με δύο φορ.

Αν πλάι στον Πιερό τοποθετηθεί και ο Ζίνι, τότε ο Καλοσκάμης θα είναι στη βασική ενδεκάδα και θα επιλεγεί ένας εκ των Ζοάο Μάριο και Κοϊτά.