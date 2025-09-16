Το σκεπτικό της ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την απόφασή της να μην δοθούν εισιτήρια στους φίλους της ΑΕΚ για το ματς με το Αιγάλεω.

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson ξεκινά και στην πρεμιέρα της, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το Αιγάλεω εκτός έδρας, το μεσημέρι της Τετάρτης (17/09, 16:00).

Παρά το αίτημα της «Ένωσης» για να δοθούν εισιτήρια στον κόσμο της και να δώσει οργανωμένα το «παρών» στο Σταύρος Μαυροθαλασσίτης, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.

Και το σκεπτικό της ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο ματς.

Η αστυνομία ήταν πολύ αρνητική στην οργανωμένη παρουσία φίλων της ΑΕΚ, καθώς λίγο αργότερα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Λεωφόρο την Athens Kallithea (17/09, 17:30) και την ίδια ημέρα στις 19:45, ο Ολυμπιακός την Πάφο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Αυτός ήταν και ο λόγος της απόρριψης του αιτήματος, υπό τον φόβο της κινητοποίησης οπαδών των τριών μεγάλων της Αττικής, όχι απλώς στην ίδια ημέρα, αλλά και σε κοινές πάνω-κάτω ώρες.