Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην εμφάνιση των παικτών του, στην άνετη νίκη του Ολυμπιακού, κόντρα στον Βόλο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε ολική αλλαγή της αρχικής του ενδεκάδας, κόντρα στον Βόλο, συγκριτικά με το ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Bettson, επικρατώντας με 5-0 (29/10), στο Γ. Καραϊσκάκης, χάρη στα δύο γκολ του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, άλλα τόσα από τον Τζουλιάν Μπιανκόν, αλλά και το πέναλτι του Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Ο Βάσκος τεχνικός, στις δηλώσεις του στην Cosmote TV, ρωτήθηκε για την εμφάνιση των Γιαζίτσι και Νασιμέντο, ωστόσο τόνισε πως εκτός των δύο, πολλοί παίκτες ακόμα έδειξαν πως μπορούν να προσφέρουν πράγματα στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για το αν έδειξαν πράγματα οι Γιαζίτσι-Νασιμέντο: «Ναι αλλά όχι μόνο αυτοί οι δύο, έδειξαν και άλλοι παίκτες ότι μπορούν να βοηθήσουν. Το καλό είναι ότι βλέπουμε πως υπάρχουν πολλές λύσεις και μπορούμε να πάρουμε πράγματα απ’ όλους τους παίκτες του ρόστερ. Και εκείνοι που δεν έπαιξαν απόψε έχουμε δει σε άλλα ματς ότι μπορούν να παίξουν καλά. Ένα σύνολο δεν αποτελείται από 11 παίκτες μόνο, αλλά πάνω από 20 παίκτες που έχουμε στη διάθεσή μας. Είδαμε πως όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι εδώ και μπορούν να βοηθήσουν».

Για τα εύκολα γκολ που βρίσκουν οι επιθετικοί & την ενδεκάδα με τους 4 στόπερ: «Ξεκινώντας από το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, είναι αλήθεια ότι τους έχουμε συνηθίσει να παίζουν στο κέντρο της άμυνας, αλλά έχουμε ξαναδεί αυτούς τους παίκτες να αγωνίζονται και στα πλάγια γιατί είναι ικανοί ποδοσφαιριστές και τους έχουμε χρησιμοποιήσει και άλλες φορές στις προπονήσεις. Είναι σημαντικό ότι οι τρεις επιθετικοί μας σκοράρουν και το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν μεταξύ τους καλή σχέση και μία εκπληκτική συνεργασία. Είμαστε χαρούμενοι για τις επιλογές μας γιατί δείχνουν καθημερινά στις προπονήσεις ότι είναι καλά μεταξύ τους και τους είναι εύκολο να συνεργάζονται μέσα στο γήπεδο».