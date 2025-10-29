ΦΟΒΕΡΟ γκολ από τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο.

Αν δεν είναι ΓΚΟΛΑΡΑ με παρατεταμένα τα «α» στο τέλος για έμφαση τότε τι είναι; Υπέροχο τελειώμα από τον Γιάρεμτσουκ στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης του Κυπέλλου ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Βόλο.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετέτρεψαν το ματς με τους Θεσσαλούς σε πάρτι από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, με οικοδεσπότη τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός που γύρισε το προηγούμενο διάστημα από τον τραυματισμό του, έχει «ερωτική» σχέση με τα δίχτυα και το έδειξε για μία ακόμα φορά.

Τι κι αν δεν είχε φέτος, μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης (29/10) γκολ στο ενεργητικό του; Έβαλε δύο σε δύο λεπτά. Και το δεύτερο ήταν… όνειρο.

Ο Στρεφέτσα βρήκε με κεφαλιά τον Γιάρεμτσουκ ο οποίος γύρισε το κορμί του και με άπιαστο βολέ, έβαλε και τον τερματοφύλακα του Βόλου στα δίχτυα. Απίθανη εκτέλεση από τον Γιάρεμτσουκ που βρήκε γεμάτα την μπάλα.

Οι Πειραιώτες καθάρισαν από νωρίς την υπόθεση νίκη και έκαναν το 2/2 απέναντι στον Βόλο, ο οποίος υποχρεώθηκε στην πρώτη του ήττα στο φετινό Κύπελλο Ελλάδας με το διαφορετικό φορμάτ.

Ο άνθρωπος που άνοιξε μάλιστα τον λογαριασμό, Μπανκόν, ακολούθησε τον Ουκρανό φορ και τον αποθέωσε δείχνοντας το πίσω μέρος της φανέλας του Γιάρεμτσουκ προς την κερκίδα.