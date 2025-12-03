Ο Γιώργος Γιακουμάκης ισοφάρισε στα… χασομέρια για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη (03/12, 1-1) και έφερε «χαμόγελα» στην ΑΕΚ!

Ο Άρης πήγε να τα κάνει όλα… τέλεια στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!

Στις πρώτες τρεις αγωνιστικές είχε καταφέρει να κάνει το 3/3 και πήγε σε έναν «τελικό» με τον ΠΑΟΚ (03/12, 1-1).

Σε ένα ματς, όπου μέχρι λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του είχε την 4άδα στα «χέρια» του. Ωστόσο, ο Γιώργος Γιακουμάκης, με ένα απίθανο γκολ «υπέγραψε» το 1-1.

Με ένα γκολ που έφερε και πολλά «χαμόγελα» στο στρατόπεδο της ΑΕΚ. Για ποιο λόγο; Επειδή, «κλείδωσε» την είσοδό της στην 4άδα! Αν ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχανε υπήρχε μεγάλη πιθανότητα, η «Ένωση» να μείνει στην 5η θέση.

Κι όμως, η ισοπαλία στο Άρης – ΠΑΟΚ (03/12, 1-1) πλέον αναγκάζει τους Θεσσαλονικείς να ελπίζουν σε «στραβοπάτημα» του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού.

Οι θέσεις που έχουν «κλειδώσει» & τι «ψάχνει» ο Άρης

Αυτή τη στιγμή, η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έχει 10 βαθμούς. Λεβαδειακός και ΑΕΚ με 12 βαθμούς έχουν «κλείσει» θέση στην 4άδα.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παραμένουν «απόλυτοι», αλλά έχουν ένα ματς λιγότερο στις «πλάτες» τους. Κι αυτό, γιατί θα αναμετρηθούν με τον Ηρακλή και την Καβάλα αντίστοιχα.

Πώς η ΑΕΚ «χάνει» την 4άδα, παρά το «απόλυτο» στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson Η ΑΕΚ έκανε το… καθήκον της, μάζεψε 12 βαθμούς στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αλλά μπορεί να μείνει εκτός 4άδας!

Αν αμφότεροι κερδίσουν τότε ο Άρης θα μείνει στην 5η θέση. Για να βρεθούν οι Θεσσαλονικείς στην 4η θέση υπάρχουν τρία σενάρια.

Το πρώτα δύο αφορούν «στραβοπάτημα», είτε του Ολυμπιακού, είτε του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα μία περίπτωση που θα έχουμε απευθείας πρόκριση του Άρη στα προημιτελικά.

Αυτο θα συμβεί, σε περίπτωση, που ο Παναθηναϊκός έρθει ισόπαλος στην έδρα της Καβάλας, καθώς θα υπερτερεί στη διαφορά τερμάτων.

Η βαθμολογία στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: